Elképesztő: visszafelé kezdett folyni a Tisza – videón is látható a különös jelenség

Egy olvasói videó szerint a Tisza Tiszakürt melletti szakaszán látszólag visszafelé indult el a víz. A felvétel anélkül készült, hogy bármi látható akadály, például homokpad vagy örvény zavarná a folyás irányát.

Megdöbbentő jelenséget produkált a természet nemrégiben Tiszakürtön. Az arborétum mellett található folyószakaszon visszafelé kezdett folyni a Tisza - legalábbis erről számolt be a Szoljon.hu-nak egy olvasó, aki egy videót is mellékelt a különleges esetről. Az olvasó szerint ugyanis a víznek normál esetben balra kellene tartania, ám a videón jól látható, hogy most éppen az ellenkező irányba halad.

A Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVÍZIG) szakértői aztán elmagyarázták, hogy a látványos jelenség valójában optikai illúzió, amelyet az aszály okozta rendkívül alacsony vízhozam és a felszíni szél együttes hatása kelt.

A szél a víz felső rétegét a szélirányba fújva úgy tűnteti fel, mintha a víz visszafelé folyna – holott az alsó rétegek még mindig a megszokott irányba haladnak.

A vízügyi szakemberek megnyugtatták az aggódókat: a hét eleji mérések során a folyásirány teljesen normális volt, így a látványos anomália inkább természetes, pillanatnyi jelenség – szó sincs tehát természetfeletti csodáról.