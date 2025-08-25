Extra lehetőséget kínál a fiataloknak Balassagyarmat: a város 11 teljesen felújított bérlakást ad kedvezményesen használatba a 18–35 év közötti pályázóknak. Mutatjuk is a részleteket!
Elképesztő: visszafelé kezdett folyni a Tisza – videón is látható a különös jelenség
Egy olvasói videó szerint a Tisza Tiszakürt melletti szakaszán látszólag visszafelé indult el a víz. A felvétel anélkül készült, hogy bármi látható akadály, például homokpad vagy örvény zavarná a folyás irányát.
Megdöbbentő jelenséget produkált a természet nemrégiben Tiszakürtön. Az arborétum mellett található folyószakaszon visszafelé kezdett folyni a Tisza - legalábbis erről számolt be a Szoljon.hu-nak egy olvasó, aki egy videót is mellékelt a különleges esetről. Az olvasó szerint ugyanis a víznek normál esetben balra kellene tartania, ám a videón jól látható, hogy most éppen az ellenkező irányba halad.
A Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVÍZIG) szakértői aztán elmagyarázták, hogy a látványos jelenség valójában optikai illúzió, amelyet az aszály okozta rendkívül alacsony vízhozam és a felszíni szél együttes hatása kelt.
A szél a víz felső rétegét a szélirányba fújva úgy tűnteti fel, mintha a víz visszafelé folyna – holott az alsó rétegek még mindig a megszokott irányba haladnak.
A vízügyi szakemberek megnyugtatták az aggódókat: a hét eleji mérések során a folyásirány teljesen normális volt, így a látványos anomália inkább természetes, pillanatnyi jelenség – szó sincs tehát természetfeletti csodáról.
A miskolci színház új évadot hirdetett. Ismét sűrű és izgalmas évad elé néz: 14 bemutatóval, hazai és nemzetközi közönség előtt.
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
A házi készítésű lekvárok rajongóinak idén sem kell nélkülözniük a szezon ízletes slágergyümölcsét: tudd meg, hogyan dolgozd fel, mi mindent készíts belőle, amíg még kapható.
A Dining Guide szerint ezek az éttermek azok, ahol a vasárnapi ebéd igazi ünneppé válik a család és a barátok számára.
Most, hogy végre fellélegezhetünk, elmúlt a kánikula, nincs is jobb program, mint felkerekedni, és a bakonyi indián, Cseh Tamás nyomába eredve belevetni magunkat a rengetegbe.
Generációk nőttek fel úgy, hogy szeptember előtt itt vásárolták meg első ceruzáikat vagy temperakészleteiket.
Döbbenetes látvány fogadta a Makói televízió stábját a város szabadstrandján: a folyómeder jó részén ma már nem víz hullámzik, hanem homok terül el. A folyó...
Elszürkült, megrogyott épületek, kitört ablaküvegek - ez fogadja a Nyugat-Európából érkezőket és az ingázó magyarokat a Vas megyei határátkelőkön, többek között Bucsunál.
Sokak örömére a nagyatádi gyógyfürdő idén hosszabb ideig várja a strandolni vágyókat: a szezon egy héttel tovább tart, mint eredetileg tervezték.
Csütörtök délután még elég üres a szombathelyi Fő tér: az árusok többsége ki se pakolt, de néhány falatozó már nekiállt a sütögetésnek.
Pásztónál a patakmeder szinte teljesen kiszáradt, a víz eltűnt. A természetvédelem most riadót fúj, de a helyiek szerint nemcsak a hőség és az aszály a...
„Este fél tizenegy körül hat éhes, csíkos hátú vadmalac lepték el a balatonmáriafürdői Dorka nyaraló kertjét, ahol a tulajdonos és párja videóra vették, amint hangos...
Figyelem, felújítási munkák miatt átmenetileg nem látogatható a Keszthelyi-hegységben található Festetics-kilátó. Részletek itt!
„Tényleg lehűlt a Hévízi-tó?” – hónapok óta keringenek a közösségi médiában hírek a tó hőmérsékletének csökkenéséről és a vízhozam apadásáról. A fürdő most hivatalosan is...
A Palatinus-tó vízszintje egyre kisebb, és a folyamatos szennyeződés is gondot okoz. A szakemberek szerint komoly aggodalomra egyelőre nincs ok.
Szokatlan vendégei akadtak a Tisza-tavi horgászoknak, amikor pecabot helyett vaddisznómalacok jelentek meg mellettük a parton.A meglepetés-vendégekről videó is készült, íme!
Segítség, bűzlik a komposzt, mit rontottunk el? A hazai kertészmérnök elárulja, hogyan kerülhetjük el a kellemetlen szagokat, és varázsolhatunk a zöldhulladékból földi aranyat.
Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg lehet.
Különleges élmény várja a Balaton szerelmeseit: a Tihanyi Apátság falai fényfestéssel kelnek életre, és mesélnek Magyarország történelméről.
