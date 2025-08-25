2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
19 °C Budapest
Gulyás Gergely óriási bejelentése: meghosszabbodik az árrésstop Magyarországon ×
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tisza folyó Martely és Szeged közelében ősszel az elhagyott kikötőnél
HelloVidék

Elképesztő: visszafelé kezdett folyni a Tisza – videón is látható a különös jelenség

HelloVidék
2025. augusztus 25. 17:15

Egy olvasói videó szerint a Tisza Tiszakürt melletti szakaszán látszólag visszafelé indult el a víz. A felvétel anélkül készült, hogy bármi látható akadály, például homokpad vagy örvény zavarná a folyás irányát.

Megdöbbentő jelenséget produkált a természet nemrégiben Tiszakürtön. Az arborétum mellett található folyószakaszon visszafelé kezdett folyni a Tisza - legalábbis erről számolt be a Szoljon.hu-nak egy olvasó, aki egy videót is mellékelt a különleges esetről. Az olvasó szerint ugyanis a víznek normál esetben balra kellene tartania, ám a videón jól látható, hogy most éppen az ellenkező irányba halad. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVÍZIG) szakértői aztán elmagyarázták, hogy a látványos jelenség valójában optikai illúzió, amelyet az aszály okozta rendkívül alacsony vízhozam és a felszíni szél együttes hatása kelt.

A szél a víz felső rétegét a szélirányba fújva úgy tűnteti fel, mintha a víz visszafelé folyna – holott az alsó rétegek még mindig a megszokott irányba haladnak.

A vízügyi szakemberek megnyugtatták az aggódókat: a hét eleji mérések során a folyásirány teljesen normális volt, így a látványos anomália inkább természetes, pillanatnyi jelenség –  szó sincs tehát természetfeletti csodáról. 
Címlapkép: Getty Images
#videó #víz #vízhiány #tisza #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:32
17:15
17:02
16:48
16:31
Pénzcentrum
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia rengeteg fiatal magyarnak ősztől: ez lesz ám a csapás nekik
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 25. hétfő
Lajos, Patrícia
35. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
2
2 hete
Rémálom az erdei vadkempingezésből: videóra vették, ahogy a medve szétmarcangolja a sátrat
3
3 hete
Tömegével terem a magyar erdők aranya: rengeteg pénzt kaszálhatnak a szemfüles gyűjtögetők
4
2 hete
Videóra vették a magyar erdők fán tekergő óriáskígyóját: ezt jobb ha tudod, mielőtt hozzányúlsz
5
3 hete
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fordulónap
ismétlődő betétlekötés lejáratának napja, mely egyben a következő lekötés periódus indulásának napja is, általában ilyenkor lehet szankció nélkül hozzátenni vagy elvenni a betétből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 16:01
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 15:48
Gulyás Gergely óriási bejelentése: meghosszabbodik az árrésstop Magyarországon
Agrárszektor  |  2025. augusztus 25. 16:34
Sokan aggódnak: óriási drágulás jöhet ezeken a piacokon