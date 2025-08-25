Eladó az ország egyetlen magántulajdonú tiszai holtága: tanyával és erdővel most a tiéd lehet

Nem semmi lehetőség nyílt meg azok előtt, akik egyszerre keresnek befektetést és természetközeli élményt: eladóvá vált ugyanis Magyarország egyetlen magántulajdonban lévő tiszai holtága, a csongrádi Búzás. A 26 hektáros vízfelület, a hozzá tartozó tanya és erdős terület a Natura 2000 hálózat részét képezi, így nemcsak ingatlanként, hanem védett természeti értékként is kiemelkedő jelentőséggel bír.

A Csongrád-Csanád vármegyében található Búzás-holtág különlegessége, hogy vízszintjét kizárólag a természet szabályozza, így az évszakok változásai egyedülálló élményt nyújtanak a tulajdonosnak. Nyáron a legnagyobb hőségben is akad vízzel borított rész, tavasszal pedig az áradás miatt akár néhány perc sétára is megközelíthető a folyópart. A hozzá tartozó 70 négyzetméteres tanya és a 3000 négyzetméteres udvar árvíztől védett, magasabban fekvő területen helyezkedik el, amelyet mintegy fél hektárnyi erdős rész egészít ki - írta a Délmagyar.

A holtág a Natura 2000 hálózat részeként kiemelt jelentőségű élőhely, különleges madárvilágnak és számos védett fajnak ad otthont. A Natura 2000 célja, hogy Európa természetes élőhelyeit, valamint vadon élő állat- és növényfajait hosszú távon megőrizze – olvasható.

Az ingatlan nemcsak természetkedvelőknek jelent különleges értéket, hanem befektetési lehetőségként is kiemelkedő. Turisztikai, ökoturisztikai vagy rekreációs projektek számára ideális helyszín, de akár privát pihenőhelyként is ritka adottságokkal rendelkezik.

A Búzás-holtág elhelyezkedése és természeti sajátosságai révén egyedülálló lehetőséget kínál mindazoknak, akik saját birtokukon szeretnék megtapasztalni a Tisza élő, vadregényes világát.