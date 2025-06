Nagyon jó hír érkezett Miskolcról: végre újranyit a Barlangfürdő egy része

Alig egy év kellett a teljes felújításhoz és rendbehozatalhoz, holnap már mindenki használhatja az ikonikus fürdőt.

2025. június 21-től ismét várja a vendégeket a Miskolctapolcai Barlangfürdő kültéri fürdőrészlege, a Kagyló Strand hat kültéri medencével és a szaunaház szolgáltatásaival. A fürdő minden nap 9 és 20 óra között tart nyitva, hétvégente szaunaprogramokkal, a nyári hőségben pedig árnyas, zöld környezettel várja a fürdőzni vágyókat. Emellett teljes kapacitással megnyitott a Miskolctapolcai Ellipsum strandfürdő, valamint az Ellipsum Élményfürdő is, tehát jelenleg 3 egység várja a strandolókat – értesült a Spabook.net.

Az iskolának ma vége, így a családoknak a legjobbkor érkezett a hír, hogy a Barlangfürdő újranyitja kültéri medencéit a strandolni vágyók számára. A hat medence között megtalálható az íves úszómedence, a legendás Kagyló-medence, melegvizes, részben fedett és árnyékos medence, dögönyözős medence, valamint gyermekmedencék is. A hétvégi napokon tematikus szaunaszeánszok is színesítik a kínálatot, amelyek nemcsak az egészségmegőrzést, hanem a kellemes hangulatot is garantálják.

A Miskolctapolcai Barlangfürdő még tavaly szeptemberben égett le, azóta gpzerővel dolgoztak a rendbehozatalon és a felújításon. Erről akkor itt írtunk: