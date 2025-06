Megvan az időpont: ekkor nyit újra a leégett miskolctapolcai barlangfürdő

Még tavaly szeptember 6-án súlyos tűzeset sújtotta Miskolctapolca ikonikus turisztikai látványosságát, a barlangfürdőt. A tűz következtében a fedett fürdőrészleg komoly károkat szenvedett, így a létesítményt teljesen le kellett zárni. A felújítási munkálatok azóta is folyamatosan zajlanak, és 2025 nyarán megkezdődik a fürdő fokozatos újranyitása: elsőként a kültéri "Kagyló strand" nyit majd - adta hírül a Termál online.

Ahogy a Pénzcentrum is írt róla, még tavaly szeptember 06-án lángra kapott a Miskolctapolca Barlangfürdő Aquaterápia részlegének teteje. A tűz később átterjedt a fürdő főépületére is, ami miatt jelentős károk keletkeztek a tetőszerkezetben. Sajnálatos módon, emiatt a fürdőszolgáltatás és a gyógykezelések még jelenleg is szünetelnek. Hamarosan viszont újranyithat a leégett barlangfürdő, egyenlőre 4 órás belépőkkel indul a nyár - írta a Termál online.

A Kagyló strand néven ismertté vált szabadtéri rész nyitása a nyár közepére várható, ezzel hónapok óta először lesz újra lehetőség Miskolctapolcán fürdőzni. A részleges nyitás azonban még nem jelent teljes üzemelést. Az újranyitást korlátozott befogadóképességgel és időkorlátos jegyrendszerrel valósítják meg: egyszerre maximum 500 fő tartózkodhat a fürdőben, napi szinten így körülbelül 1000–1500 látogatót tudnak fogadni.

A legjelentősebb változás az új 4 órás belépőrendszer bevezetése lesz. Az egész napos jegyek helyett időkorlátos, négyórás turnusokra lehet majd jegyet váltani. Ez nemcsak a látogatók jobb elosztását segíti, hanem a vendégek számára is kiszámíthatóbbá és szervezettebbé teszi a fürdőzést.

A belső, barlangi rész megnyitása egy későbbi fázisban várható: a jelenlegi tervek szerint 2026 elején nyithat újra a teljes létesítmény, immár felújított formában. A barlangfürdő felújítása során nemcsak a tűzkárok helyreállítása történik meg, hanem korszerűsítik is az infrastruktúrát, hogy a jövőben még magasabb színvonalon fogadhassa a látogatókat. A fürdő újranyitása jelentős lépés a helyi turizmus fellendítése szempontjából is. A barlangfürdő ugyanis nemcsak Miskolctapolca, hanem egész Magyarország egyik legismertebb és legkülönlegesebb gyógyvizes attrakciója, mely évente több százezer látogatót vonzott a korábbi években.

Címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA