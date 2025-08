Ez a megtévesztő gomba nő most a hazai erdőkben: ehetőnek tűnik, pedig veszélyes

A hetek óta tartó zivataros időjárás hozott ugyan némi enyhülést az aszályban, de az erdők talaja még mindig nem ázott át kellőképpen – hiányzik az a tartós, párás meleg, ami igazán beindítaná a nyári gombaszezont. Erről is beszélt a HelloVidéknek Varga Tamás biológus. Mint mondta, bár foltokban már lehet gyűjteni néhány fajt, az igazi gombabumm még várat magára. A szombathelyi gombász viszont egy különösen kétes megítélésű gombafajra is felhívta a figyelmünket: az Őrségben nemrég látott árvégű fülőkét, amelyet korábban ehetőnek tartott a szakirodalom, de mára kiderült, problémás lehet a fogyasztása, érdemes még nagyobb figyelemmel szedni!

A nyugati határszélen, Vas és Zala megye erdeiben eddig kimondottan gyengén alakult a nyári gombaszezon – mesélte a HelloVidéknek Varga Tamás. „Ilyenkor a nyári vargánya, a különféle tinórufélék és a galambgombák jelennek meg először – ha megemelkedik a páratartalom, ezek előbújnak” – magyarázta. Bár enyhült az aszály, az erdők talaja még mindig nem ázott át kellőképpen – hiányzik az a tartós, párás meleg, ami igazán beindítaná a nyári gombákat. A tapasztalt gombász szerint, aki évtizedek óta járja hazánk erdeit, sok helyen túl hirtelen zúdult le az eső, ezért nem tudott elég mélyen beszivárogni a talajba. Viszont ott, ahol a víz jobban megmaradt, már most feltűnhetnek az első nyári fajok – például a galambgombák vagy a különféle tuskógombák.

Nem meglepő hát, hogy a szombathelyi piacon is alig akad, aki piacnapokon erdei gombát árul. Péntek reggel mindössze egyetlen standnál bukkantunk törzsökgombára – kis papírtálcán kínálták, 800 forintért.

Most épp Sopron környékéről érkeztek hírek arról, hogy előbújt végre a vargánya. Az őrségi és zalai erdőkben viszont számottevő mennyiség legfeljebb két hete volt. Hiába járta végig a napokban is Zalalövő, Pankasz, Nagyrákos, Őriszentpéter és Ivánc környékét – alig akadt gyűjteni való a kosarába:

„Elvétve néhány galambgombát lehet az őrségi erdőkben is látni, de azok már inkább száradófélben vannak. Egy-két tinóruféle is előkerülhet, főleg ott, ahol a talaj nedves tudott maradni – például patakpartok mentén, kis foltokban" – mesélte Varga Tamás.

Szerinte a legnagyobb gond továbbra is az, hogy hiányoznak az igazi áztató esők: „Kellene egy négy-öt napos, folyamatos esőzés, vagy akár egy egész hetes csapadékos időszak, hogy az avar és az alatta lévő talaj is átnedvesedjen. Csak így indulhatna be az a fajta kipárolgás, ami igazán kedvez a gombák növekedésének.”

A gombász szerint eddig pocsékul alakult az év!

Az idei év eddigi időszakát a szombathelyi gombász kifejezetten gyengének tartja, bár tavasszal azért akadtak még biztató jelek: „Ilyenek voltak például a májusi pereszke és a tövisaljgomba, amelyek már április elején, sőt, a tövisaljgomba már márciusban megjelentek. Ezekből Szombathely környékén szedtem is jócskán, aztán hosszú szünet következett.”

A nyár egyik legjellemzőbb gombája, a mezei szegfűgomba – amely szinte mindenhol megtalálható – viszont szinte teljesen kimaradt. „Vas megyében csak egyszer láttam pár darabot, ráadásul már összeszáradva” – mesélte.

Nemcsak az ehető gombák, a mérgező fajok is ritkák idén. „Piruló galócát egy-két helyen láttam, de más alig van. A karbonszagú csiperke, vagyis a népnyelvben sárguló csiperke, ami nyáron általában ellepi a réteket, parkokat, most teljesen hiányzik.”

És ez nem csak hazai probléma: „Ausztriában, Burgenlandban és Steinmarkban, ahol elvileg gombahegyeknek kellene lenniük, szintén alig látok valamit” – tette hozzá a szombathelyi gombász."

Ha a klimatikus viszonyok kedveznek, akár még nyár végén is tömegével megjelenhetnek a gombák, de az igazi remény az őszben van: augusztus eleve szárazabb időszak, viszont szeptemberben megérkeznek az esőzések, és ilyenkor akár rengeteg gomba is előbújhat, függetlenül a nyári időszaktól.

Vigyázat, egy problémás gomba viszont javában nő a hazai erdőkben!

Varga Tamás egy kétes megítélésű gombafajra is felhívta a figyelmünket: az Őrségben tett gombatúrája során a minap ismét találkozott az árvégű fülőkével (Gymnopus fusipes), amelyet sokáig ehetőként tartott számon a szakirodalom – de ez mára megváltozott:

„Ez egy érdekes gomba, mert korábban még az ismert gyűjtési útmutatók is ehetőként említették – igaz, ott is csak a kalapját és a tönk felső részét ajánlották fogyasztásra, mivel az alsó része rostos, szívós, szinte ehetetlen. Az utóbbi években viszont több cikk is megjelent, amelyek szerint problémás lehet a fogyasztása” – magyarázta.

A gond egyrészt az, hogy az idősebb példányok hashajtó hatásúak lehetnek, másrészt újabban olyan anyagokat is kimutattak benne, amelyek sejtosztódást gátló hatásúak – ez pedig már komoly élettani kockázatot jelenthet.

„Gyakran csoportosan nő, az ember leszed egy nagy csokorral, és ha nem figyel oda, könnyen bekerülhet közéjük egy-egy idősebb, problémás példány is. Aki nem ismeri jól, vagy nem szelektálja alaposan, az akár komoly panaszokat is kockáztathat vele. Emiatt ma már inkább azt javasolják, hogy kerüljük el ezt a fajt, még akkor is, ha régebben ehetőnek tartották” – magyarázta Varga Tamás.

Árvégű fülőke - Csak feltételesen fogyasztható! Kalap: 3-7(8) cm, domború vagy kúpos alakúból későn és szabálytalanul kiterülő, lehet púpos; széle higrofán, szabálytalan; felszíne sima; színe vörösbarna, öregen húsbarna, sűrűn és szabálytalanul vörösbarna foltokkal, pettyekkel, széle felé legtöbbször világosabb.

Lemezek: ritkák, világos hússzínűek, sokszor kalapszínűen foltosak, tönkhöz nőttek.

Tönk: 5-10 cm hosszú, 1-2 cm vastag, hengeres, lefelé árszerűen elvékonyodó, csoportos, fenn világos kalapszínű, lefelé a feketésbarnáig sötétedik, hosszanti csavart bordázottsággal.

Hús: fehéres, tönkben szívós, íz és szag nem jellemző.

Termőhely és idő: lomberdőben, tölgytönkök alján csoportosan terem, júniustól októberig, gyakori.

Termőhely és idő: lomberdőben, tölgytönkök alján csoportosan terem, júniustól októberig, gyakori. Étkezési érték: ehető, de az öreg termőtestek nem ízletesek (lásd még: szerkesztői megjegyzést!), és hasmenést okozhatnak. (!!!) Megjegyzés: a fülőkékre nem jellemző ritka, tönkhöz nőtt lemezei, árszerűen elvékonyodó tönkje és csoportos megjelenése miatt más fajokkal nem téveszthető össze.



(Forrás: miskolcigombasz.hu)

Hol kereshetjük az ehető gombát?

A vargánya elsősorban a tölgyesekben, míg a rókagomba inkább a savanyú talajú, gyertyános-lombos erdőkben fordul elő. A nedves, árnyékos, mohaszőnyeges területek ilyenkor a legígéretesebbek – különösen, ha az aljnövényzet nem túl sűrű. A gombászás szempontjából az sem mindegy – árulta el a gombász, hogy milyen terepen járunk: korhadó fák, tuskók, avarral borított talaj vagy nyirkos mezők mind rejthetnek meglepetéseket. Érdemes tehát alaposan körülnézni!

Végezetül, nem a hazai gombászok sem győzik hangsúlyozni, a természetjárás és a gombagyűjtés remek kikapcsolódás, de nem kockázatmentes. Sok ehető faj könnyen összetéveszthető veszélyes, akár halálosan mérgező társával. A különösen ízletes császárgalóca például megtévesztően hasonlít a piros-fehér pettyes légyölő galócára, amely bár nem halálos, erősen mérgező. Ennél is alattomosabb a gyilkos galóca, amelynek mérgező hatása csak órákkal a fogyasztás után jelentkezik – amikor már sokszor késő a segítség – de erről a HelloVidék korábban itt írt!

A gombák külseje, illata vagy színe – sőt, még a régi emlékek sem – soha nem elegendőek a biztonságos azonosításhoz. Minden begyűjtött gombát vizsgáltassunk meg hivatásos gombaszakellenőrrel, mielőtt az asztalra kerül!