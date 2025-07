Drámai felvételek a vasárnapi viharról: villámárvizek tarolták le a Dél-Dunántúlt

Ítéletidő csapott le a hétvégén Magyarország több térségére: a Somogyi-dombságban szupercellák és lassan mozgó zivatarok okoztak villámárvizeket. Kaposváron és környékén rövid idő alatt hatalmas mennyiségű csapadék zúdult le – az utcák folyóvá váltak, a csatornák és a talaj pedig képtelenek voltak elnyelni az özönvizet.

Ahogy az Időkép is írta, az idei július rendkívül szeszélyesen alakul időjárási szempontból. Míg az Északi-középhegység térségében és a fővárostól délkeletre alig esett eső, addig több dunántúli térségben – köztük a Pilisben, a Bakonyban és a Dunántúli-dombságban – több mint 40 milliméter csapadék hullott. Vasárnap is egy légörvény alakította térségünk időjárását, amely kedvezett a lassan mozgó záporoknak és zivataroknak, ezek következtében villámárvizek is kialakultak. Kora délutánig a legtöbb csapadék a keleti és délnyugati országrészekben esett: Visnyeszéplakon 63, Somogysárdon pedig 62 milliméter.

Rendkívüli mennyiségű eső zúdult le Somogy vármegye egyik kis településére, Csökölyre is. A Kaposvártól mindössze 15 kilométerre fekvő községben egy nap alatt 178 milliméter csapadék hullott – ez közel két és félszerese a júliusban szokásos teljes havi átlagnak.

A rendkívüli csapadékmennyiség zöme július 27-én délelőtt, egy heves felhőszakadás során érkezett. Az intenzív esőzés következtében víz alá kerültek az utcák, több ingatlan pincéje elöntődött, és a helyi vízelvezető rendszer sem tudta elnyelni az özönvizet.

A község lakói egész nap szivattyúztak, miközben a helyi tűzoltóság és katasztrófavédelmi egységek is beavatkoztak. A patakok kiléptek medrükből, egyes földutak járhatatlanná váltak, a mezőgazdasági területek jelentős része pedig víz alatt áll.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Villámárvíz Pécsen is

Vasárnap délelőtt Pécset is elérte a vihar, rövid idő alatt hatalmas mennyiségű csapadék áztatta a város utcáit. Pécsen megszokott, hogy a hirtelen lezúduló esőzés után villámárvizek alakulnak ki. Tegnap a Dugonics utcában keletkezett villámárvíz. A felvételen jól látható, hogy a közlekedés gyakorlatilag lehetetlen volt; ráadásul a víztömeg károkat is okozott.