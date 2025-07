Ha csak egy növényt ápolsz a kertben, ez a gaz legyen: igazi életelixír a porcsin, csak ismerd fel

Pais-Horváth Szilvia Link a vágólapra másolva

Az elmúlt hetek csapadékos időjárása előcsalogatta a gazokat a kertben, ám kevesen gondolnak arra, hogy nem minden gyomnövény haszontalan, még ha annak is tűnik. Vannak olyan növények, amelyek ültetés nélkül is megjelennek a palánták között – ilyen például a porcsin, amely most van teljes pompájában. Ez a szerény külsejű növény igazi életelixír, a fiatalság egyik titka: több omega-3 zsírsavat tartalmaz, mint a hal!

A kertben gyakran úgy küzdünk a gazokkal, mint az ellenséggel: irtjuk, kapáljuk, kiszedegetjük őket a palánták közül, sokszor gondolkodás nélkül. Pedig meglehet, hogy épp a gyomnak hitt növény rejti a fiatalság titkát – ráadásul teljesen ingyen. Egy közönségesnek hitt növény, a kövér porcsinnak is most van szezonja, és minden jel arra utal: érdemes jobban megismernünk vele. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! „Amit a palánták között a kertben gyomnak látunk, lehet, hogy értékes és ehető növény, amelynek hatóanyagaiért a patikában súlyos ezreket adunk ki. Szóval óvatosan azzal a kapálással!” – figyelmeztet a HelloVidék egyik korábbi cikkében. A kövér porcsin, vagy ahogy sokan ismerik: disznóporcsin, kövérke, vagy poncsér, rendkívül ellenálló növény. Míg más haszonnövények a nyári kánikulában elhervadnak, ő harsogó zöld levelekkel, sárga virágokkal virít tovább. Évtizedek óta kerülgetjük, ismerjük, mégsem igazán értjük, mit tud valójában Papp-Felber Anita, a Gazt-evő blog szerzője korábban a HelloVidéknek mesélte, hogy hosszú ideig ő sem gondolt rá ehetőként. „Évtizedek óta kerülgettük egymást. De ha nem készítek a minap az ehető virágokról egy riportot, sosem jutott volna eszembe megkóstolni, pláne napi szinten fogyasztani” – vallotta be. Ma már rendszeresen gyűjti kertjéből, salátába teszi, vagy ételek dekorálására használja. A kövér porcsin ugyanis az egyik leggazdagabb növényi forrása az omega-3 zsírsavaknak – ezek az esszenciális anyagok az immunrendszer támogatásában és a gyulladások csökkentésében is fontos szerepet játszanak. A növény súlyának több mint 15 százaléka ilyen zsírsav, ami különösen figyelemre méltó, ha belegondolunk: ehhez hasonló mennyiséget más forrásból, például halból igen nehéz bevinni. Az omega-3 zsírsavak mellett C-vitamin, E-vitamin, béta-karotin, vas, kálium, kalcium és magnézium is található benne – vagyis valódi tápanyagbomba, amely ráadásul a legnagyobb melegben is életképes. Tudtátok? Tilos főzni nem, mert könynen elveszti az aromáját A porcsin íze enyhén sós, kellemesen savanykás, és nemcsak nyersen, hanem konyhai feldolgozás után is kiváló. A legjobb, ha közvetlenül virágzás előtt szedjük – ilyenkor a levelek frissek, ropogósak. Nyersen salátákban, apróra vágva paradicsomos ételek tetejére szórva, vagy húsok mellé kínálva is kiváló. Főzni nem szabad, mert elveszti aromáját, de tálalás előtt rászórva igazi frissítő zöld kiegészítője lehet a nyári fogásoknak. A nagyobb levelekből főzelék is készíthető, sőt, Spanyolországban párolva, Franciaországban pedig a bonne femme levesben használják, sóskával együtt. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Kevesen tudják, de a porcsinnak (Portulaca oleracea) léteznek nemesített változatai is, amelyeket kifejezetten étkezési vagy dísznövényként termesztenek. Az étkezési célra szánt fajták húsosabb, zsengébb leveleket hoznak, enyhébb ízűek, és salátaként, párolva vagy savanyítva is kiválóak. Ezek a változatok gazdagok omega-3 zsírsavakban, antioxidánsokban, C-vitaminban és ásványi anyagokban. Emellett léteznek díszporcsinok (Portulaca grandiflora), amelyeket főként élénk, színes virágaik miatt ültetnek ágyásokba vagy balkonládákba. Fontos azonban megkülönböztetni őket: míg a kerti porcsin (Portulaca oleracea) ehető és gyógyhatású, a díszporcsinokat általában nem fogyasztásra szánják – ezek nem mérgezőek, de ízük és beltartalmuk nem alkalmas kulináris célra. A bükki füvesember, Gyuri bácsi tejjel ajánlotta Lopes-Szabó Zsuzsa, a bükki füvesember, Szabó Gyuri bácsi lánya korábban a HelloVidéknek elmondta, ők ugyan nem árulnak porcsinteát, de gyógyhatásait nagyra becsülik. „A porcsinfű teáját vese- és hólyagbántalmak, vesekőképződés esetén fogyaszthatjuk. Prosztatára, vérzéscsillapításra is ajánljuk” – nyilatkozta. A Szabó család által jegyzett A bükki füvesember gyógynövényei című könyv szerint a növény hatóanyagainak egy része csak tejben oldódik ki megfelelően. Ezért a teáját nem vízzel, hanem forró tejjel kell készíteni, majd tíz perc áztatás után leszűrni. Napi egy csésze javasolt, és legfeljebb két hétig szabad kúraszerűen fogyasztani, mivel a vese nehezen dolgozza fel a kovasavat. Ezt követően legalább két hét szünetet kell tartani. A kövér porcsin tehát messze nem csupán gaz. Értékes, ehető, gyógyító hatású növény, amit kár lenne kitépni és a komposztra hajítani. Ha legközelebb meglátjuk a palánták között, jusson eszünkbe: amit most feleslegesnek hiszünk, az lehet, hogy épp a kertünk legnagyobb kincse. Érdemes lehet télire eltenni, fagyasztani is, de hozzunk egy videót is arról, mit és hogyan érdemes készíteni belőle: @greens_of_daisy ♬ As It Was - Harry Styles

Címlapkép: Getty Images

