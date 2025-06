Már a strandtörölközőn is ott vannak: invazív vérszívók lepték el a Balatont, veszélyes kórokat terjeszthetnek

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Az invazív tigrisszúnyog is megérkezett a sör-lángos kombó mellé a magyar tenger partjára – már nem csak vendég, hanem itt is lakik, aki a Balatonnál nyaral, annak ezzel is számolnia kell!

A nyári balatoni hangulat megváltozott: naptej, napszemüveg, gumimatrac mellé most már ajánlott egy üveg citronellás sprayt is magunkkal vinni. A tigrisszúnyog, vagyis az Aedes albopictus már nemcsak hogy elérte a Balatont, de a kutatások szerint egyes településeken stabilan meg is telepedett - írt a vehir.hu. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Miért pont itt? A válasz egyszerű és kicsit bosszantó: a tigrisszúnyognak a Balaton környéke maga a mennyország. Meleg, párás levegő, záporok után megtelő csónakok, elfelejtett vizes játékdobozok, cserepes muskátlik alján pangó víz – ez mind tökéletes szaporodási hely. Az emberek nyári viselete pedig nyitott büfé a vérszívóknak. Miért veszélyesebb, mint egy mezei szúnyog? Nemcsak azért, mert nappal is csíp, hanem mert olyan trópusi betegségeket is terjeszthet, mint a Zika-, a dengue- vagy a nyugat-nílusi vírus. Magyarországon még nem regisztráltak ilyen fertőzést, de ha egy fertőzött ember hazatér például Délkelet-Ázsiából, a tigrisszúnyog könnyen „elkapja” a vírust – és továbbadhatja. De nem kell megijedni, de érdemes tudatosabban védekezni: Illóolajokkal (citronella, levendula, eukaliptusz) távol tarthatjuk őket – ezeket akár bőrre kenve, akár füstölőként is használhatjuk.

Ültess citromfüvet, muskátlit a teraszra – nemcsak szép, de szúnyogriasztó is.

Szúnyogháló mindenhová. Komolyan. Még a 70-es évekből maradt retró nyaralókra is.

Ne hagyj pangó vizet sehol – még a fröccs alatti jégvödör se maradjon kint napokra.

Figyeld a csípéseket: ha láz, kiütés, hányinger vagy ízületi fájdalom jelentkezik, főleg külföldi nyaralás után, irány az orvos. Maradni fog? Sajnos úgy tűnik, igen. A klímaváltozás, enyhe telek és gyakori nyári esőzések miatt a tigrisszúnyog nem vendég, hanem új nyári lakótárs lett Magyarországon. A kérdés nem az, hogy „jön-e még?”, hanem hogy mi mit kezdünk vele. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A Balaton továbbra is a nyár egyik legjobb helye, de egy fokkal tudatosabban kell élvezni – a tigrisszúnyoggal szemben most már nem elég a naptej.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK