Bakonyi csoda éled újjá: látogatóközpont lesz a romos vízimalomból – már látni, mi készül!

A Bakony vadregényes szívében, Pápateszér határában egy újabb történelmi épület kezd új életet. A Kurali-malom, amelyet egykor a három patak vize hajtott, most modern élményközpontként éled újjá – méghozzá nem is akárhogyan. Az elhagyatott, romos vízimalom helyén 2026 nyarára egy komplex, közösségi és turisztikai attrakció nyílik, amely méltó módon tiszteleg a Bakony ipari öröksége előtt.

Hamarosan újra élet költözik a pápateszéri Kurali-malom falai közé. A több mint 390 millió forint vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló fejlesztés célja nem csupán egy épület helyreállítása, hanem egy modern, családbarát látogató- és rendezvényközpont kialakítása, amely méltó módon idézi meg a bakonyi malomkultúra szellemét - írta a Veol.hu.

A pápateszéri malmok évszázados múltjára építkezik az a projekt, amely a valaha huszonöt malmot számláló településen most egy újabb, a kétszintes Kurali-malom megmentését célozza. A XIX. században a Szikegy-ér, a Bánya-ér és a Szakács-ér patakok vizére települt malmokból mára négyet már helyreállítottak, a Kurali pedig az ötödik a sorban.

A tervek szerint a helyreállított malomépületben interaktív malomtörténeti kiállítás, bemutató pékműhely, digitális eszközökkel támogatott tárlatvezetés, pontgyűjtő játékok és élő bemutatók várják majd a látogatókat. A gyerekeket külön tematikus játszótér fogadja, míg a szülők kávézóban pihenhetnek meg, vagy ajándékboltból vihetnek haza helyi kézműves termékeket, gasztronómiai különlegességeket.

A malomhoz egy fedett rendezvénypavilon is épül, így akár családi események, közösségi programok is helyet kaphatnak. A természetjárók és aktív turisták számára kerékpáros- és lovaspihenő, valamint parkoló is létesül. A beruházás a TOP_Plusz program keretében, a magyar kormány és az Európai Unió közös finanszírozásában valósul meg.