Íme, ezek az ország legjobb pálinkái 2025-ben: leesik az állad, milyen ízűek taroltak + Lista

Gyulán tegnap eldőlt, melyik pálinka és pálinkás bonbon lett 2025 legjobbja – ízek csatája a Brillante versenyen.

Péntektől vasárnapig pezseg Gyula belvárosa: a 25. Gyulai Pálinkafesztivált a vár előtti téren rendezik meg, ahol a koncertek mellett szakmai és gasztronómiai programok, valamint jótékonysági kezdeményezések is várják a látogatókat. A fesztivál szombati napján átadták a Brillante–2025 Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny, illetve az Év Pálinkás Bonbonja verseny díjait is, ezzel is kiemelve a hazai pálinkakultúra sokszínűségét és minőségét.

Az Év Pálinkás Bonbonja a gyulai Kis Kézműves Kft. Luxus Fúzió névre hallgató, három hungarikumot, fügepálinkát, tokaji aszút és libamájat tartalmazó bonbonja lett. Ez nyerte el 51 nevezett tétel közül a legjobb krémtöltelékes bonbon címet is.

Az idei pálinkafesztiválon az év gyümölcse a cseresznye, így külön kategóriaként bírálta a szakmai zsűri a cseresznyepálinkával töltött 27 bonbont. Itt a dunaújvárosi Csokiss Manufaktúra Vadcseresznye bonbonja győzött, amely a Szicsek Pálinkafőzde vadcseresznye pálinkájával volt töltve.

Külön kategóriában szerepelt a 31 darab, oktatási intézményben készült kézműves pálinkás bonbon. A győztes a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikumában tanuló Fazekas Zita Pálinkás Jó Reggelt elnevezésű, a Bulyáki Pálinka homoktövis pálinkájával készült kreálmánya lett.

Idén hirdették meg először a nem pálinkából, hanem párlatból, vagy ginből, likőrből készült bonbonok versenyét, ebbe a kategóriába 34 tételt neveztek.

A budapesti My Choccy Csokoládémanufaktúra Gin Soirée elnevezésű, a Sáppusztai Pálinkafőzde ginéből készült bonbonja lett a kategóriagyőztes.

A Brillante-2025 Nemzetközi Pálinka- és Párlatversenyre idén 1238 minta érkezett.

Összesen 158-an küldtek be mintákat, kilenc kereskedelmi főzde, 58 bérfőzető és 91 magánfőző.

A legeredményesebb kereskedelmi főzde idén a Sáppusztai Pálinkafőzde lett; 2024-es cigánymeggy pálinkájuk elnyerte a legjobb kereskedelmi pálinka címet is. Az elmúlt három évben ez a főzde hozta el a legjobb kereskedelmi pálinka kategória fődíját. Emellett kilenc kereskedelmi minta nyert el champion díjat.

2025 legeredményesebb bérfőzdéje szintén a Sáppusztai Pálinkafőzde lett; a legeredményesebb magánfőző tavaly után ismét Lipcsei Adrián lett. A legeredményesebb bérfőzető címet Kiss Tibor érdemelte ki.

A legjobb magánfőzött párlat Madarász Zoltán 2024-es sajmeggy párlata lett; a legjobb bérfőzetett párlat címét pedig Sóvári Károly 2023-as kajszibarack párlata érdemelte ki.

Az év cseresznye párlatát Krajnyák Zoltán készítette a szakértő zsűri bírálata alapján.

Gyula város önkormányzata kiosztott egy különdíjat a legtávolabbi településről érkező nevezőnek, amelyet Meggyes Gábor a hollandiai Heythuysen városából kapott meg – közölték a szervezők.