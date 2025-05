Újabb szörnyű hír Parajdról: elmosta az ár a védművet, a bányászok sírva hagyják el a helyszínt

Nem sikerült megmenteni a parajdi sóbánya Telegdy részét – a tomboló árvíz végül áttörte a védműveket, a falak beomlottak, a munkálatok kudarcba fulladtak. Helyszíni tudósítók szerint a bányászok az utolsó percig próbálták menteni a helyzetet, de végül sírva jöttek fel a mélyből.

Ahogy a Pénzcentrum reggel megírta, vészhelyzet alakult ki Parajdon, ahol a sóbányába betörő víz nemcsak a turisztikai látványosságot, hanem a helyiek megélhetését és otthonait is veszélyezteti. A folyamatos esőzések miatt a helyzet kritikussá vált, a bánya beomlásától tartanak a szakemberek. A Blikk nemrég adta hírül, hogy nem sikerült megmenteni a parajdi sóbánya Telegdy részét – a tomboló árvíz végül áttörte a védműveket, a falak beomlottak, a munkálatok kudarcba fulladtak.

A Telegdy tárna, amely eddig nem volt látogatható, a tervek szerint a jövőben turisztikai célokat szolgált volna – de még ha sikerült is volna megállítani a vízbetörést, legalább egy évre lett volna szükség a hasznosításához. Most azonban úgy tűnik, erre már nem kerülhet sor: a víz nyomása végül legyőzte a betonfalakat, és a bánya egyes belső szakaszai összeomlottak.

A katasztrófa után feldúlt helyiek vonultak a bányavállalat helyi irodájához, név szerint követelve a vezetőket, hogy számoljanak el a történtekkel. A lakosok szerint a vállalat elhanyagolta a bányát, és ennek következménye most nemcsak egy ipari katasztrófa, de a környék vállalkozásainak összeomlása is lehet. A rendőrök egyelőre nem avatkoztak be, csak az utcai bejáratig engedik az embereket, de figyelmeztettek: ha valaki megpróbál behatolni az épületbe, közbe fognak lépni.

