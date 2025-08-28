Súlyos veszteség érte a Balatont: most közölték a szakemberek, erről mindenkinek tudnia kell

Aki járt az elmúlt hetekben a Balaton-parton, annak nem okoz nagy újdonságot a hír, miszerint gyakorlatilag eltűnt közel 300 millió köbméter víz a magyar tengerből. Az intenzív párolgás és az aszályos nyár áll a jelenség hátterében.

Nem fér kétség hozzá, hogy az éghajlatunk – és vele a Balaton – példa nélküli változásokon megy keresztül. „Már rég nem éghajlatváltozásról beszélünk, ennél sokkal keményebb a helyzet – én inkább úgy mondanám: klíma-K.O – nyilatkozta még nyár közepén a Hellovidéknek Dr. Tóth Viktor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Bár nem szeretne jóslásokba bocsátkozni, szerinte éveken belül a Balaton mediterrán jellegű tóvá válhat, annak minden lehetséges következményeivel.

A Balaton jelenlegi 120 centiméteres nyári szabályozási szintjét 2023-ban emelték meg a korábbi 110-ről, részben az éghajlatváltozás és a szélsőséges csapadékeloszlás miatt, hogy a száraz időszakokra nagyobb tartalék álljon rendelkezésre. Ehhez képest jelenleg mintegy 294 millió köbméter víz hiányzik a Balatonból.

Az elmúlt két hétben mintegy 10 centimétert apadt a vízszint, és a tó több pontján – például Balatonföldvárnál – már homokpadok is előbukkantak.

Szakértők számításai szerint a tó felszínére nagyjából 490 milliméter esőnek kellene hullania, hogy a vízszint 71 centiméterről 120-ra emelkedjen. Reálisabb azonban a teljes vízgyűjtő területet figyelembe venni: ebben az esetben átlagosan 170 milliméter csapadék lenne szükséges, hogy a hiányzó víz pótlódjon. Erre azonban egyelőre nincs kilátás – bár a hétvégén érkező hidegfront hozhat csapadékot, az inkább lokálisan jelenthet enyhülést - írta az Időkép.hu.