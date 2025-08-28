Még nem engednéd el a nyarat? A Duna-parti ékszerdoboz most éjjel-nappal fesztiválra készül

Szentendre idén is különleges programsorozattal búcsúztatja a nyarat: augusztus 29–31. között rendezik meg a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivált, amit kár lenne kihagyni!

Augusztus utolsó hétvégéjén Szentendre újra, immár 20-. alkalommal megmutatja sajátos értékeit a kultúra, a művészet és a vendéglátás területén, s néhány napra késő esti, igazi mediterrán élet tölti meg a belvárost. Az idei nyárzáró fesztiválon 40 helyszínen 165 program várja a látogatókat, a fókuszban pedig ismét a minőségi kultúra, a helyi értékek és az alkotók állnak.

Három napon át a belváros udvarai és terei tematikus programokkal telnek meg: lesz Jazzudvar, Irodalmi udvar, Gyerekudvar, Alternatív zenei udvar, a Duna-korzón pedig kisebb színpadok kínálnak élőzenét és táncos programokat a festői panoráma mellett.

A „Házak, udvarok, házigazdák” elnevezésű program során a helyi művészek, civil szervezetek és magánszemélyek is megnyitják kapuikat a közönség előtt. Az üzletek és galériák meghosszabbított nyitvatartással, a város kulturális intézményei pedig különleges eseményekkel készülnek.

A P’Art Mozi művészfilmeket vetít klimatizált nézőterén, míg a Ferenczy Múzeumi Centrum múzeumaiban és a Szentendrei Régi Művésztelep tereiben workshopok, beszélgetések és kiállítások várnak: