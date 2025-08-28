2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
25 °C Budapest
Káosz Kelenföldön: szünetel a vonatforgalom a Déliben, a Keleti zárva, gyűlik a tömeg ×
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vidám fiatal barátok csoportja a nyári fesztiválon, akik jól érzik magukat.
HelloVidék

Még nem engednéd el a nyarat? A Duna-parti ékszerdoboz most éjjel-nappal fesztiválra készül

HelloVidék
2025. augusztus 28. 18:45

Szentendre idén is különleges programsorozattal búcsúztatja a nyarat: augusztus 29–31. között rendezik meg a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivált, amit kár lenne kihagyni!  

Augusztus utolsó hétvégéjén Szentendre újra, immár 20-. alkalommal megmutatja sajátos értékeit a kultúra, a művészet és a vendéglátás területén, s néhány napra késő esti, igazi mediterrán élet tölti meg a belvárost. Az idei nyárzáró fesztiválon 40 helyszínen 165 program várja a látogatókat, a fókuszban pedig ismét a minőségi kultúra, a helyi értékek és az alkotók állnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Három napon át a belváros udvarai és terei tematikus programokkal telnek meg: lesz Jazzudvar, Irodalmi udvar, Gyerekudvar, Alternatív zenei udvar, a Duna-korzón pedig kisebb színpadok kínálnak élőzenét és táncos programokat a festői panoráma mellett.

A „Házak, udvarok, házigazdák” elnevezésű program során a helyi művészek, civil szervezetek és magánszemélyek is megnyitják kapuikat a közönség előtt. Az üzletek és galériák meghosszabbított nyitvatartással, a város kulturális intézményei pedig különleges eseményekkel készülnek.

A P’Art Mozi művészfilmeket vetít klimatizált nézőterén, míg a Ferenczy Múzeumi Centrum múzeumaiban és a Szentendrei Régi Művésztelep tereiben workshopok, beszélgetések és kiállítások várnak:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#facebook #kultúra #program #augusztus #szentendre #programajánló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:45
18:45
18:31
18:20
18:17
Pénzcentrum
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
Hiába az Otthon Start, csúnya lakáskatasztrófa elé néz Magyarország: ezen a hitel aligha fog segíteni
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 28. csütörtök
Ágoston
35. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
2
2 hete
Rémálom az erdei vadkempingezésből: videóra vették, ahogy a medve szétmarcangolja a sátrat
3
4 hete
Tömegével terem a magyar erdők aranya: rengeteg pénzt kaszálhatnak a szemfüles gyűjtögetők
4
2 hete
Videóra vették a magyar erdők fán tekergő óriáskígyóját: ezt jobb ha tudod, mielőtt hozzányúlsz
5
3 hete
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műértéket
képviselnek a művészeti alkotások, gyűjtő értéket jelentenek egyrészt a művészeti alkotások, de olyan, tárgyak is, amelyek egyedi jellegük, ritkaságuk, esetleg pótolhatatlanságuk miatt kincsképző szerepet is képesek betölteni. Az idő múlásával értékük általában növekszik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 28. 18:01
Kvíz: Mennyit tudsz Szekszárdról? Erre a 10 kérdésre szinte csak helyiek tudják a választ
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 28. 17:31
Leesik az állad: ennyi pénzt kaszál Stohl András A Nagy Ő című műsorral
Agrárszektor  |  2025. augusztus 28. 18:31
Kegyetlenül lecsap a vihar Magyarországra: így mossa el a pokoli hőséget