Villámakcióval rukkolt elő a Ryanair: a légitársaság 2025. augusztus 28-ig rendkívül kedvező árú repülőjegyeket kínál Budapest indulással.
Vészjósló jelenség aggasztja a hazai kutatókat: öncsonkító lombhullás terjed a hazai erdőkben
A Kékes Erdőrezervátum bükköseiben augusztus végére olyan látvány fogadja a kirándulót, amely inkább októberhez illene: a fák tömegesen hullatják leveleiket. A jelenség nem az őszi színek varázsa, hanem az aszály pusztító hatásának következménye.
A bükkfaóriások vészreakcióként a nyár kellős közepén dobják el lombjukat, hogy csökkentsék a párologtatást és túlélhessék a vízhiányos hónapokat. A Kékes gerincének északi letörése ugyan eddig hűvösebb, csapadékosabb mikroklímát biztosított, ám a 2025-ös év extrém szárazsága ezt felülírta: a tél is csapadékszegény volt, a talaj teljesen kiszáradt, a források és patakok elapadtak.
Augusztus 25-én az erdőrezervátum kutatói szerint már a klasszikus „hamis ősz” tüneteit mutatta a táj. A lombvesztés különösen a felső lombkoronaszintben drámai: sok fa teljesen kopasz, mások a csúcsszáradás jeleit mutatják. Az alsóbb szintek és a fiatal állomány valamivel kedvezőbb helyzetben van, de őket sem kíméli az aszálystressz - derül ki az Erdőrezervátum cikkéből.
A jelenség nyomán augusztusra vastag, friss avartakaró borítja az erdőt, benne zölden lehullott levelekkel is – mintha a természet idő előtt lapozna az évszakok könyvében. A makktermés teljesen elmaradt.
A kutatók szerint a „hamis ősz” kifejezésnél találóbb lenne az „öncsonkító lombhullás”: a fák így próbálják megmenteni törzsüket és gyökérzetüket, ám kérdéses, meddig képesek túlélni, ha az aszály a jövőben is rendszeressé válik.
Egy TikTokra feltöltött videó kavarta fel a kedélyeket Zalában: egy kisteherautó sofőrje hatalmas vaddisznócsordával találta szembe magát Zalaegerszeg külterületén, az éjszakai órákban.
Aki járt az elmúlt hetekben a Balatonnál, annak nem okoz nagy újdonságot a hír, miszerint gyakorlatilag eltűnt közel 300 millió köbméter víz a tóból.
2025-ben a március kivételével minden hónap az átlagosnál szárazabb volt Magyarországon
Magyarország barlanglakásai és kőbe vájt terei nem pusztán egyszerű turisztikai látványosságok, hanem az emberi lelemény, a túlélés és a közösségi élet lenyomatainak őrzői.
Az étlap kínálatát a magyaros ételek és a modern konyha fogásai adják. Teszteltük a balatonmáriafürdői kikötő ikonikus éttermét!
Miközben a vasi megyeszékhelyen súlyos lakhatási válság tombol, sok ingatlantulajdonos a befektetési céllal vásárolt lakást sem adja bérbe, inkább hagyja üresen állni. De miért is?!
A Tisza - Tiszakürt melletti szakaszán - látszólag visszafelé indult el a víz. A videó anélkül készült, hogy bármi akadály, például homokpad vagy örvény zavarná...
Figyelem, extra lakhatási támogatást kínálnak a vidéki fiataloknak: lakbér sincs, csak a rezsit kell fizetni
Extra lehetőséget kínál a fiataloknak Balassagyarmat: a város 11 teljesen felújított bérlakást ad kedvezményesen használatba a 18–35 év közötti pályázóknak. Mutatjuk is a részleteket!
Magunk sem akartunk hinni a szemünknek, de méretes molinó hirdeti a keszthelyi mólónál, eladó a Balaton-part ikonikus óriáskereke. A kiírás szerint nem épp aprópénzt kérnek...
Egyre gyorsabb ütemben hódítja meg a hazai vizes élőhelyeket a nagyvirágú tóalma, egy Amerikából származó inváziós növényfaj, amely komoly ökológiai és gazdasági károkat okozhat.
A 26 hektáros vízfelület, a hozzá tartozó tanya és erdős terület a Natura 2000 hálózat részét képezi, így nemcsak ingatlanként, hanem védett természeti értékként is...
A miskolci színház új évadot hirdetett. Ismét sűrű és izgalmas évad elé néz: 14 bemutatóval, hazai és nemzetközi közönség előtt.
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
A házi készítésű lekvárok rajongóinak idén sem kell nélkülözniük a szezon ízletes slágergyümölcsét: tudd meg, hogyan dolgozd fel, mi mindent készíts belőle, amíg még kapható.
A Dining Guide szerint ezek az éttermek azok, ahol a vasárnapi ebéd igazi ünneppé válik a család és a barátok számára.
Most, hogy végre fellélegezhetünk, elmúlt a kánikula, nincs is jobb program, mint felkerekedni, és a bakonyi indián, Cseh Tamás nyomába eredve belevetni magunkat a rengetegbe.
Generációk nőttek fel úgy, hogy szeptember előtt itt vásárolták meg első ceruzáikat vagy temperakészleteiket.
Döbbenetes látvány fogadta a Makói televízió stábját a város szabadstrandján: a folyómeder jó részén ma már nem víz hullámzik, hanem homok terül el. A folyó...
Elszürkült, megrogyott épületek, kitört ablaküvegek - ez fogadja a Nyugat-Európából érkezőket és az ingázó magyarokat a Vas megyei határátkelőkön, többek között Bucsunál.
