2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
29 °C Budapest
Káosz Kelenföldön: szünetel a vonatforgalom a Déliben, a Keleti zárva, gyűlik a tömeg ×
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ősz az olasz Dolomitokban, Funes-völgy, Trentino Alto Adige, Olaszország. Rossz időjárási körülmények, eső és köd
HelloVidék

Vészjósló jelenség aggasztja a hazai kutatókat: öncsonkító lombhullás terjed a hazai erdőkben

HelloVidék
2025. augusztus 28. 16:15

A Kékes Erdőrezervátum bükköseiben augusztus végére olyan látvány fogadja a kirándulót, amely inkább októberhez illene: a fák tömegesen hullatják leveleiket. A jelenség nem az őszi színek varázsa, hanem az aszály pusztító hatásának következménye.

A bükkfaóriások vészreakcióként a nyár kellős közepén dobják el lombjukat, hogy csökkentsék a párologtatást és túlélhessék a vízhiányos hónapokat. A Kékes gerincének északi letörése ugyan eddig hűvösebb, csapadékosabb mikroklímát biztosított, ám a 2025-ös év extrém szárazsága ezt felülírta: a tél is csapadékszegény volt, a talaj teljesen kiszáradt, a források és patakok elapadtak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Augusztus 25-én az erdőrezervátum kutatói szerint már a klasszikus „hamis ősz” tüneteit mutatta a táj. A lombvesztés különösen a felső lombkoronaszintben drámai: sok fa teljesen kopasz, mások a csúcsszáradás jeleit mutatják. Az alsóbb szintek és a fiatal állomány valamivel kedvezőbb helyzetben van, de őket sem kíméli az aszálystressz - derül ki az Erdőrezervátum cikkéből.

A jelenség nyomán augusztusra vastag, friss avartakaró borítja az erdőt, benne zölden lehullott levelekkel is – mintha a természet idő előtt lapozna az évszakok könyvében. A makktermés teljesen elmaradt.

A kutatók szerint a „hamis ősz” kifejezésnél találóbb lenne az „öncsonkító lombhullás”: a fák így próbálják megmenteni törzsüket és gyökérzetüket, ám kérdéses, meddig képesek túlélni, ha az aszály a jövőben is rendszeressé válik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#idő #augusztus #természet #kékes #aszály #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:21
17:15
17:02
16:55
16:40
Pénzcentrum
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
Hiába az Otthon Start, csúnya lakáskatasztrófa elé néz Magyarország: ezen a hitel aligha fog segíteni
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 28. csütörtök
Ágoston
35. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
2
2 hete
Rémálom az erdei vadkempingezésből: videóra vették, ahogy a medve szétmarcangolja a sátrat
3
4 hete
Tömegével terem a magyar erdők aranya: rengeteg pénzt kaszálhatnak a szemfüles gyűjtögetők
4
2 hete
Videóra vették a magyar erdők fán tekergő óriáskígyóját: ezt jobb ha tudod, mielőtt hozzányúlsz
5
3 hete
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Okmányos inkasszó
Olyan beszedési megbízás, mely során a megbízó a fizetési okmányok mellé a kereskedelmi okmányokat is mellékeli illetve, ha a kereskedelmi okmányokat a fizetési okmányok nélkül küldi meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 28. 17:21
Káosz Kelenföldön: szünetel a vonatforgalom a Déliben, a Keleti zárva, gyűlik a tömeg
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 28. 16:04
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
Agrárszektor  |  2025. augusztus 28. 16:36
Letarolta az import dinnye Európát: durva, honnan jött a java