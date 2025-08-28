Vészjósló jelenség aggasztja a hazai kutatókat: öncsonkító lombhullás terjed a hazai erdőkben

A Kékes Erdőrezervátum bükköseiben augusztus végére olyan látvány fogadja a kirándulót, amely inkább októberhez illene: a fák tömegesen hullatják leveleiket. A jelenség nem az őszi színek varázsa, hanem az aszály pusztító hatásának következménye.

A bükkfaóriások vészreakcióként a nyár kellős közepén dobják el lombjukat, hogy csökkentsék a párologtatást és túlélhessék a vízhiányos hónapokat. A Kékes gerincének északi letörése ugyan eddig hűvösebb, csapadékosabb mikroklímát biztosított, ám a 2025-ös év extrém szárazsága ezt felülírta: a tél is csapadékszegény volt, a talaj teljesen kiszáradt, a források és patakok elapadtak.

Augusztus 25-én az erdőrezervátum kutatói szerint már a klasszikus „hamis ősz” tüneteit mutatta a táj. A lombvesztés különösen a felső lombkoronaszintben drámai: sok fa teljesen kopasz, mások a csúcsszáradás jeleit mutatják. Az alsóbb szintek és a fiatal állomány valamivel kedvezőbb helyzetben van, de őket sem kíméli az aszálystressz - derül ki az Erdőrezervátum cikkéből.

A jelenség nyomán augusztusra vastag, friss avartakaró borítja az erdőt, benne zölden lehullott levelekkel is – mintha a természet idő előtt lapozna az évszakok könyvében. A makktermés teljesen elmaradt.

A kutatók szerint a „hamis ősz” kifejezésnél találóbb lenne az „öncsonkító lombhullás”: a fák így próbálják megmenteni törzsüket és gyökérzetüket, ám kérdéses, meddig képesek túlélni, ha az aszály a jövőben is rendszeressé válik.