gy a héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma ötre nőtt, melyből 4 volt hazai és egy importált eredetű.
Nem nyugszanak a vérszívók, hiába van szeptember: nagyüzemben kell irtani
Már kevesebb helyen van tömeges szúnyoginvázió, de még mindig nyolc megyében kell dolgozni ellenük.
Szeptember elején nyugodtabb napok következnek a szúnyogok elleni védekezésben. A Duna áradását követő ártalom mostanra jelentősen csökkent, csak helyenként fordulnak elő tömegesen a csípőszúnyogok - írja szokásos hétfői helyzetjelentésében a Katasztrófavédelem.
A héten nyolc vármegye ötvenöt településén lesz szúnyoggyérítés. A kifejlett szúnyogok elleni védekezésre a következő napokban a Tisza-tó településein lesz szükség, Dunaújváros és Szekszárd térségében pedig a szeles idő miatt elmaradt kezeléseket pótolják. Jelentősebb eső korábban Mosonmagyaróvár környékén és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egyes területein volt, ezeken a helyeken alakultak ki csípőszúnyoglárva-tenyészőhelyek, a szakemberek biológiai kezeléseket végeznek.
Továbbra is fontos a lakókörnyezetünkben fejlődő, főként inváziós fajok egyedeinek visszaszorítása. Kevés eső, de még a locsolás után vízzel megtelt kerti játékok, virágalátétek, madáritatók is elegendőek ahhoz, hogy a szúnyogok néhány nap alatt kifejlődjenek. A kertekben egyénileg számolhatjuk fel a szúnyogok élőhelyeit, így akadályozva a kifejlett szúnyogok tömeges megjelenését.
Több mint tízezer ingatlan adásvétele történt meg augusztusban, és iszonyatosan pörögnek a jelzáloghitelek is.
Rajkán októbertől 1,5 millió forintot kell fizetnie annak, aki ingatlant szeretne vásárolni.
Augusztusban már több mint 2 millió valós felhasználó böngészte az egyik hazai ingatlanos cég kínálatát, az Otthon Start miatt hatalmas az érdeklődés.
Lehúzós szakik jelentek meg Magyarországon: százezreket számláznak a pártízezres munkákért, ez a trükk
Egyre több bejelentés érkezik a „méteráras” trükkel dolgozó duguláselhárítókról, akik néhány tízezer forintos munka helyett akár több százezer forintot is kiszámláznak.
Egy nógrádi önkormányzat úgy döntött, hogy aki ingatlant vásárol a faluban, annak a vételár 10 százalékát be kell fizetnie „betelepülési hozzájárulásként”.
Befutott a nagy Otthon Start ígéret: lesz Budapesten új lakás 1,5 millió forintos négyzetméteráron!?
ÉVOSZ-elnök: a magyar építőipar ma az ország bármely pontján, így Budapesten is képes új lakóingatlant létrehozni négyzetméterenként 800 ezer forintos áron.
Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a lakásfejlesztők számára nyújt tájékoztatást az elsőlakás-vásárlók igényeit célzó beruházásokkal kapcsolatban.
A nyári hőségriadók és a viharok minden évben emlékeztetnek arra, mennyire kiszámíthatatlanná vált az időjárás – és milyen veszélyt rejthet egy öreg fa a kertben.
További bizonytalanságot jelent, hogy a díjszámítás alapja végül az alacsonyabb kölcsönösszeg vagy a magasabb bejegyzett jelzálogérték lesz-e.
Otthon Start hitel: ingatlanközvetítők szerint augusztusban még alig nőtt az ár, de szeptembertől nagy változás jöhet! Részletek a legfrissebb felmérésből!
A Bankmonitor szakértői megkérdezték a bankokat, hogy mikor terveznek indulni az új 3 százalékos támogatott hitellel.
A kedvezményes állami hitelekre, így az Otthon Startra is más szabályok vonatkoznak, alacsonyabb díjat kell fizetni.
Bár a fővárosi lakásbérleti díjak növekedése kitartóan folytatódik, ez nem egyformán érinti a régebbi és az új építésű ingatlanokat.
Az Európai Bizottság által tervezett drasztikus jövedékiadó-emelés a dohánytermékekre komoly veszélybe sodorhatja a magyar dohánytermesztést, amely akár felére is csökkenhet a következő években.
Az építőiparban az elindított kivitelezések értéke csökkent 2025 második negyedévében az első három hónaphoz képest.
Hiába az Otthon Start, csúnya lakáskatasztrófa elé néz Magyarország: ezen a hitel aligha fog segíteni
Hosszabb távon kínálatot erősítő intézkedésekre – például állami lakásépítési programokra, társasházak támogatására és építőipari kapacitásbővítésre – lenne szükség.
Az ország felében brutális hőséget, a másikban viszont kemény zivatarokat jósol a HungaroMet - erről írtak előrejelzésükben.
Országosan a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő használt lakások és házak négyzetméterára csökkent, miközben a teljes kínálatot nézve drágulás látható.
