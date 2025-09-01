Nem nyugszanak a vérszívók, hiába van szeptember: nagyüzemben kell irtani

Már kevesebb helyen van tömeges szúnyoginvázió, de még mindig nyolc megyében kell dolgozni ellenük.

Szeptember elején nyugodtabb napok következnek a szúnyogok elleni védekezésben. A Duna áradását követő ártalom mostanra jelentősen csökkent, csak helyenként fordulnak elő tömegesen a csípőszúnyogok - írja szokásos hétfői helyzetjelentésében a Katasztrófavédelem.

A héten nyolc vármegye ötvenöt településén lesz szúnyoggyérítés. A kifejlett szúnyogok elleni védekezésre a következő napokban a Tisza-tó településein lesz szükség, Dunaújváros és Szekszárd térségében pedig a szeles idő miatt elmaradt kezeléseket pótolják. Jelentősebb eső korábban Mosonmagyaróvár környékén és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egyes területein volt, ezeken a helyeken alakultak ki csípőszúnyoglárva-tenyészőhelyek, a szakemberek biológiai kezeléseket végeznek.

Továbbra is fontos a lakókörnyezetünkben fejlődő, főként inváziós fajok egyedeinek visszaszorítása. Kevés eső, de még a locsolás után vízzel megtelt kerti játékok, virágalátétek, madáritatók is elegendőek ahhoz, hogy a szúnyogok néhány nap alatt kifejlődjenek. A kertekben egyénileg számolhatjuk fel a szúnyogok élőhelyeit, így akadályozva a kifejlett szúnyogok tömeges megjelenését.