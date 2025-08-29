Ezt nem hiszed el: luxus vizekért tolonganak ezekben az éttermekben, egy palack 9 ezer forint

Egy cheshire-i étterem különleges vízmenüvel bővítette kínálatát, ahol a vendégek akár 19 fontos (kb. 8700 Ft) prémium vizek közül is választhatnak, miközben a vízsommelier-k mozgalma egyre nagyobb teret nyer a gasztronómiában - írta a The Guardian.

A La Popote étterem Martonban, Manchester és Stoke-on-Trent között, újdonsággal rukkolt elő: a hagyományos étel- és borlapok mellett most már vízkínálattal is várja vendégeit. A hét különböző vízből álló választék a helyi Peak District-ből származó 5 fontos Crag-től a portugál fürdővárosból érkező, 19 fontos Vidago-ig terjed.

A vízkínálat megalkotója, Doran Binder vízsommelier szerint a víz túl sokáig volt mellőzött ital, pedig megérdemli, hogy valódi italként ünnepeljék. "A víz gyönyörű dolog, és azt szeretném, ha az emberek olyan módon kísérleteznének és élveznék, ahogy korábban soha" - mondja a szakember, aki havonta 7 millió megtekintést ér el közösségi média felületein.

A vizek ízét elsősorban az ásványianyag-tartalmuk határozza meg, amit a teljes oldott szilárdanyag-tartalommal (TDS) mérnek. Az alacsony TDS-értékű, lágy vizek finomak, míg a magas TDS-értékű, kemény vizek hosszú időt töltöttek a föld alatt, ásványi anyagokat felvéve. A geológia határozza meg az ásványi anyagok kombinációját és mennyiségét, ami a víz ízét adja.

A La Popote étterem tulajdonosai, Joe Rawlins séf és Gaëlle Radigon az alkoholmentes italok iránti növekvő igényben látnak lehetőséget. "Még Franciaországban is egyre többen kérnek alkoholmentes választékot" - mondja Radigon, aki szerint a vendéglátóiparnak lépést kell tartania a fogyasztói igényekkel.

Binder karrierje a hajápolási iparból indult, majd egy válás után megvásárolta a Crag Inn nevű pubot a Peak District-ben. Amikor a pub elhanyagolt forrását megjavíttatta és bevizsgáltatta, kiderült, hogy rendkívül tiszta, selymes víz található alatta. 2018-ban felhagyott korábbi munkájával, és elindította a Crag forrásvíz palackozását, a pubot pedig palackozóüzemmé és vízbárrá alakította.

A prémium vizek piacán egyre nagyobb az érdeklődés. Michael Mascha, akit Binder a "víz keresztapjának" nevez, 2002-ben alapította a FineWaters szervezetet, amely ma már akadémiát, konferenciát és tanácsadó részleget is működtet. Mascha online képzést tart lelkes szakembereknek, és már több mint 100 sommeliert képzett ki, köztük Bindert is.

A környezetvédelmi aggályokra válaszolva Binder arra ösztönzi a vízgyártókat, hogy köteleződjenek el az újrahasználható üvegpalackok begyűjtése mellett. Mascha szerint a prémium vizek nem a csapvíz alternatívái, hanem alkalmi italok, mint a bor. "Olyan vizekről beszélünk, amelyek egyediek, terroir-ral rendelkeznek, és megérdemlik, hogy palackozzák őket" - mondja.

Rawlins, a La Popote séfje reméli, hogy a jövőben vízkóstolós esteket is szervezhet a már meglévő steak- és sajtestek mellett. Hangsúlyozza, hogy a vízmenü nem csupán marketingfogás: "Lehet, hogy változtatunk majd a vizeken, de a lista marad."

A vízsommelier-k és lelkes szakértők növekvő közössége szerint a fogyasztók most már készen állnak arra, hogy a vizet ne csak alapvető italként kezeljék. Milin Patel, egy környezettudományi szakemberből lett ivóvíz-szakértő szerint: "Olaszországban vagy Franciaországban az emberek sokkal jobban értik ezt, de itt volt egy kis szakadék a megértésben."