Egy cheshire-i étterem különleges vízmenüvel bővítette kínálatát, ahol a vendégek akár 19 fontos (kb. 8700 Ft) prémium vizek közül is választhatnak.
Hogy micsoda?! Ez az étterem 7500 ft-ért kínál egy üveg ásványvizet: vajon mi benne az extra?
Egy cheshire-i étterem különleges újítással lepte meg vendégeit: a megszokott étel- és borlap mellett immár vízmenüt is kínálnak, ahol akár 19 fontba is kerülhet egy palack prémium ásványvíz - írta a The Guardian.
A La Popote étterem tulajdonosai, Joe Rawlins séf és Gaëlle Radigon egy új gasztronómiai trendet honosítottak meg: a vendégek hét különböző vizet választhatnak, a közeli Peak Districtből származó 5 fontos Cragtől egészen a portugál fürdővárosból érkező, ásványokban gazdag 19 fontos (7500 ft) Vidagóig.
A vízmenü megalkotója, Doran Binder vízsommelier szerint a víz túl sokáig volt mellőzött ital, pedig megérdemli, hogy valódi italként ünnepeljék. "A víz gyönyörű dolog, és azt szeretném, ha az emberek olyan módon kísérleteznének vele és élveznék, ahogy korábban soha" - mondja a szakember, aki havonta 7 millió megtekintést ér el közösségi média felületein.
A vizek ízét elsősorban az ásványianyag-tartalmuk határozza meg, amit a teljes oldott szilárdanyag-tartalommal (TDS) mérnek. Az alacsony TDS-értékű, lágy vizek finomak, míg a magas TDS-értékű, kemény vizek évekig keringhettek a föld alatt, ásványi anyagokat felvéve. A nátrium sós, a kalcium enyhén édes, a magnézium pedig kissé keserű ízt ad a víznek.
Az étteremben a vizeket boros poharakban szolgálják fel, szobahőmérsékleten, hogy "tiszteletet mutassanak" irántuk. A különböző vizek más-más ételekhez illenek: a lágy Lauretana például kiválóan kiegészíti a rákot, míg a magas ásványianyag-tartalmú Vichy Célestins nehezebb fogásokhoz, például marhahúshoz ajánlott.
A La Popote tulajdonosai az alkoholmentes italok iránti növekvő keresletben látnak lehetőséget. "Még Franciaországban is egyre többen kérnek alkoholmentes választékot" - mondja Radigon, aki szerint az éttermeknek alkalmazkodniuk kell a változó fogyasztói igényekhez.
Binder maga is szkeptikus volt, amíg fel nem fedezte, hogy a Peak Districtben vásárolt kocsmája alatt kivételesen tiszta és selymes vizű forrás található. Ma már 15 fős csapatával hetente több mint 12 000 palack Crag forrásvizet állít elő, kizárólag újrahasználható üvegpalackokban.
A prémium vizek piacán világszerte növekszik az érdeklődés. Michael Mascha, a FineWaters alapítója szerint "végre elmozdulunk attól, hogy a vizet csak hidratálásra használjuk, és a víz mint élmény felé haladunk". Több mint 100 sommelier-t képzett ki, köztük Bindert is.
A környezetvédelmi aggályokra válaszolva a szakértők hangsúlyozzák, hogy a prémium vizek nem a csapvíz alternatívájaként, hanem különleges alkalmakra szánt italként szolgálnak. Binder szerint több vízgyártónak kellene elköteleznie magát az újrahasználható üvegpalackok mellett.
Rawlins reméli, hogy hamarosan vízesteket is rendezhet a már meglévő steak- és sajtestek mellett. "Lehet, hogy változtatunk a vizeken, de a lista marad" - mondja az étterem tulajdonosa, aki szerint a vízmenü nem csupán marketingfogás.
