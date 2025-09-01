2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
Students Taking Exam in Classroom Setting. Students in uniforms are seated in a classroom, writing answers during an exam, highlighting focus and academic testing.
Oktatás

Érettségi 2025 ősz: itt az októberi érettségi dátuma, jelenkezési határidő, minden fontos tudnivaló

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 22:00

Az ősz kiemelkedően fontos a továbbtanulók számára. Nem csak új osztályokat vagy épp iskolákat kezdenek a tanulók, de sok fontos vizsga is ebben az időszakban zajlik. Az egyik ilyen kiemelkedő esemény a tanulók számára az őszi érettségi. Az őszi érettségi fontos lehetőséget kínál azoknak, akik javítani szeretnének, előrehozott vizsgát tennének, vagy éppen szintet emelnének a továbbtanulás érdekében. Az érettségi 2025 ősz kapcsán fontos tudni, hogy hivatalosan október 10. és november 21. között zajlik. Az októberi érettségi írásbeli vizsgái október közepén indulnak, míg a szóbeli vizsgák novemberben lesznek. Persze ez még nem minden! Nézzük meg, mik a legontosabb tudnivalók az őszi érettségi kapcsán. 

Az őszi érettségi, vagyis október–novemberi érettségi sok tanulót érint. Októberi érettségire jelentkezhetnek a középiskolai tanulók, akiknek még nincs érettségi bizonyítványuk (ők csak saját iskolájukban vagy kijelölt intézményben vizsgázhatnak), valamint azok is, akik már rendelkeznek bizonyítvánnyal, tanulói jogviszony nélküliek, javító- vagy szintemelő vizsgát szeretnének tenni, vagy külföldön érettségiztek. Ők a kormányhivatalnál vagy kijelölt középiskolákban adhatják le a jelentkezést. Az őszi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, javító, pótló, ismétlő, kiegészítő és előrehozott vizsgát is lehet tenni, a jelentkezési határidő minden évben szeptember eleje, 2025-ben például szeptember ötödike. Hogyan zajlik az októberi érettségi jelentkezés? Mik az őszi érettségi legfontosabb dátumai? Mit tudhatunk a 2025 október érettségi emelt vizsgái kapcsán? Cikkünkben ennek jártunk most utána.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Őszi érettségi legfontosabb dátumok

Az írásbeli érettségi vizsgák pontos időpontját a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet határozza meg. Fontos szabály, hogy ha két tantárgy írásbelije ugyanazon a napon, azonos időpontban kezdődik, akkor ezekből a vizsgákból egyazon vizsgaidőszakban nem lehet vizsgát tenni. A szóbeli vizsgák időkeretét szintén a tanév rendje rögzíti.

Az emelt szintű szóbeli vizsgákat a területileg illetékes kormányhivatal szervezi; a pontos dátum és helyszín a vizsgabehívóban található. A középszintű szóbeli vizsgákat viszont az az intézmény bonyolítja le, ahol a vizsgázó jelentkezését leadta – ez lehet középiskola vagy kormányhivatal is. A vizsgázók az időpontokról és helyszínekről közvetlenül a jelentkezést fogadó intézménytől kapnak értesítést.

A 2025. évi őszi érettségi vizsgák időpontjait a 2025/2026. tanév rendjéről szóló 27/2025. (VII. 24) BM rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek mentén, az októberi érettségi jelentkezés határideje mindig szeptember elejére esik.

Az októberi érettségi jelentkezés határideje idén: 2025. szeptember 5.

A diákok többféle vizsgát tehetnek: rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító, valamint előrehozott vizsgát. A kormányhivatal érettségi jelentkezés során személyesen is lehetőség van beadni a szükséges dokumentumokat, de több kijelölt középiskolában is intézhető a jelentkezés.

2025 október érettségi legfontosabb dátumai:

  • Írásbeli vizsgák: 2025. október 10–27.
  • Emelt szintű szóbeli vizsgák: 2025. november 6–10.
  • Középszintű szóbeli vizsgák: 2025. november 17–21.

A 2025 október érettségi időszakban a legnagyobb érdeklődés általában a kötelező tantárgyakhoz kapcsolódik: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem. Aki emelt szinten szeretne vizsgázni, annak a 2025 október érettségi emelt vizsgái adnak lehetőséget, amelyek októberben zajlanak, november elején pedig a szóbeli forduló jön.

Hogyan zajlik az októberi érettségi jelentkezés?

1. Jelentkezés benyújtása középiskolába

Azok a jelentkezők, akik nem rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, és középiskolával vagy szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak, csak abban az intézményben jelentkezhetnek érettségi vizsgára, ahol a jogviszonyuk fennáll. Ha az adott intézmény nem szervez érettségi vizsgát, akkor a kijelölt középiskolában vagy szakképző intézményben tehetik le a vizsgát.

Ha a jelentkezés középiskolában vagy szakképző intézményben történik, akkor a jelentkezési lapot az adott intézmény – amely az őszi vizsgaszervezésre kijelölt – biztosítja a tanulók számára. Ebben az esetben a tanulók nem használhatják az alábbi online jelentkezési felületeket! A vizsgaszervezésre kijelölt középiskolák listája elérhető itt, a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók számára készített tájékoztató itt érhető el. Jelentkezési határidő: 2025. szeptember 5.

2. Jelentkezés benyújtása valamely kormányhivatalhoz

Az itt található elektronikus felületek kitöltésével a jelentkezést kizárólag valamely kormányhivatalhoz lehet benyújtani. Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket.

Kormányhivatalhoz az alábbi jelentkezői csoportba tartozók nyújthatnak be jelentkezést:

  • Azok a jelentkezők tartoznak ebbe a körbe, akik már rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, de középiskolával tanulói jogviszonyban már nem állnak. Ugyanígy ide sorolhatók azok is, akik szakképző évfolyamon tanulnak olyan középiskolában, amely nem szervez érettségi vizsgát, vagy akik külföldön szerezték meg érettségi bizonyítványukat, és Magyarországon nincs érvényes középiskolai tanulói jogviszonyuk.

  • Másik kategóriát képeznek azok a jelentkezők, akik még nem szereztek érettségi bizonyítványt, és középiskolával tanulói jogviszonyban már nem állnak, illetve akik külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatják tanulmányaikat.

Jelentkezés módja kormányhivatalhoz:

Őszi érettségi jelentkezés elektronikus és postai úton

Az októberi érettségi jelentkezéshez a következő dokumentumok szükségesek:

  • Az Oktatási Hivatal honlapján ki kell tölteni, majd ki kell nyomtatni és kék tollal alá kell írni a jelentkezési lapot.
  • Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány(ok) (ha van) olvasható fényképe, másolata,
  • Eredeti törzslapkivonat (mindenképpen postázva, ha van),
  • Középiskolai bizonyítvány azon oldalának másolata, amely igazolja a középiskolai tanulmányok befejezését, ill. hogy a jelentkező érettségi vizsgát tehet,
  • Esetleges mentességet igazoló dokumentum (szakértői vélemény),
  • A vizsgadíj befizetését igazoló banki bizonylat, melyen jól olvasható a befizető indító számlaszáma. 

Októberi érettségi személyes jelentkezés esetén 

Ha személyesen jelentkeznénk az őszi érettségi vizsgákra, akkor a következő eredeti dokumentumokat kell magunkkal vinni: 

  • Személyazonosságot igazoló okiratok (személyi igazolvány, lakcímkártya, honosítási okirat vagy útlevél)
  • Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány(ok), eredeti törzslapkivonat (ha van)
  • Középiskolai bizonyítvány
  • Esetleges mentességet igazoló dokumentum (szakértői vélemény)
  • Az Oktatási Hivatal oldalán található kitöltött, kinyomtatott jelentkezési lap 

Mennyibe kerül az őszi érettségi vizsgadíja?

Az érettségi vizsga – függetlenül az intézmény fenntartójától – ingyenes a tanulói jogviszony (szakképzésben tanulói vagy felnőttképzési jogviszony) fennállása alatt, egészen az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Díjmentes továbbá az adott tantárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt, tanulói jogviszonyban tett sikertelen vizsga első javító- vagy pótló vizsgája is. Minden egyéb esetben azonban a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

A vizsgadíj befizetése történhet:

  • a kormányhivatalokban beszerezhető utalványon („sárga csekken”);
  • banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar
  • Államkincstár 10032000-00282637-00000000;
  • bankkártyával az Érettségi Elektronikus Jelentkezési Lap (E-jel) programon keresztül történő jelentkezés esetén.
  • Amennyiben lehetősége van a jelentkezés helyszínén mobil applikáción keresztül banki átutalást kezdeményezni, valamint a bizonylatot e-mail-ben megküldeni, ebben a formában is teljesíthető a befizetés.

Az őszi érettségi vizsgadíj befizetésére szolgáló utalványon, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában kötelező feltüntetni a „20”-as számot, majd egy szóköz után az egyedi érettségi iktatószámot. Ez az iktatószám egy 16 számjegyből álló kód, amely a jelentkezést fogadó intézmény által kinyomtatott jelentkezési lap felső, középső részén található. Amennyiben a befizetés bankkártyával történik, az egyedi érettségi iktatószámot nem kell megadni, mivel azt a rendszer automatikusan létrehozza és elmenti.

Az őszi érettségi vizsgázóinak vizsgatárgyanként vizsgadíjat kell fizetniük. A középszintű érettségi esetében ez az adott évben érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-át jelenti, ami 2025-ben 44.000 Ft. Az emelt szintű érettségi vizsga díja a minimálbér 25%-a, amely ezer forintra kerekítve 73.000 Ft. A díjat az Oktatási Hivatal részére kell befizetni.
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #érettségi #ősz #október #tanulás #továbbtanulás #vizsga #tanulók #érettségizők #érettségi vizsga

