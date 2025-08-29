Milliárdos turisztikai robbanás a Bakonyban: függőhíd épülhet a legendás Gaja-szurdokban

Függőhíd, tanösvények, kerékpáros pihenők és új belépőpontok is szerepelnek abban a nagyszabású, 1,8 milliárd forintos fejlesztési projektben, amellyel a következő években a Bakony turizmusát szeretnék erősíteni.

A Bakony egyik legnépszerűbb kirándulóhelye, a Gaja-szurdok és a Római-fürdő környéke új látványosságokkal bővülhet a következő években. Az „Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben” című projekt keretében 1,8 milliárd forintos támogatással valósulnak meg fejlesztések, amelyek célja a térség túraútvonalainak összekapcsolása és a turisztikai infrastruktúra bővítése. A program a Veszprém Vármegyei Önkormányzat vezetésével, több konzorciumi partner együttműködésében valósul meg - írta a Veol.hu.

A projekt egyik legizgalmasabb eleme a Gaja-szurdokban épülő függőhíd, amely a Római-fürdő vízesésének környezetében kínál majd különleges élményt a túrázóknak. A fejlesztések azonban nem állnak meg itt: több településen kerékpáros pihenőhelyek, parkolók, tanösvények és információs pontok létesülnek, amelyek a bakonyi aktív turizmus egységes hálózatát erősítik.

A tervek szerint Ajkán, Bakonynánán, Cseszneken, Dudaron, Herenden, Magyarpolányban, Nagyesztergáron, Olaszfaluban, Pápateszéren, Tésen, Ugodon és Úrkúton is új attrakciók, belépési pontok és szolgáltatások várják majd a látogatókat.

Például:

Bakonynána: függőhíd és gázló kialakítása, információs pont és bemutatóház létrehozása.

Csesznek: kerékpáros pihenő és parkoló.

Nagyesztergár: a Gaja-forrásnál tanösvény és pihenőhely.

Pápateszér: új belépési pont és tanösvény.

Tés: pihenő- és belépési pont létesítése.

A projekt részeként korszerű beléptetőpontokat is kialakítanak a Bakony kapuinál

Az autóval érkezők számára parkolóhelyek, a kerékpárosoknak szerviz- és töltőpontok, a busszal utazóknak biztonságos felszállási lehetőség áll majd rendelkezésre. A fejlesztések célja, hogy a túrázók kényelmes és biztonságos körülmények között fedezhessék fel a térség kulturális és természeti értékeit.

Az önkormányzat közleménye szerint a hálózat kialakítása nemcsak a látogatók élményét növeli, hanem a helyi településeknek is gazdasági hasznot hozhat, hiszen a turisták hosszabb időt tölthetnek el a térségben.

A projekt az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja és a hazai központi költségvetés társfinanszírozásával valósul meg. A kivitelezés 2025. szeptember 1-jén indul, és várhatóan 2028. augusztus 31-én zárul.

A fejlesztések célja, hogy a Bakony a jövőben ne csak az Országos Kéktúra és a Római-fürdő miatt legyen népszerű a kirándulók körében, hanem számos új attrakció és szolgáltatás révén váljon az aktív turizmus egyik központi célpontjává Magyarországon.

Fotó: Pais-H Szilvia