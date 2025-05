Kritikus a helyzet Parajdon: újabb hírek a világhírű sóbányáról, a katasztrófa helyszínéről

Vészhelyzet alakult ki Parajdon, ahol a sóbányába betörő víz nemcsak a turisztikai látványosságot, hanem a helyiek megélhetését és otthonait is veszélyezteti. A folyamatos esőzések miatt a helyzet kritikussá vált, a bánya beomlásától tartanak a szakemberek.

A parajdi sóbánya környékén csak a víz csobogása és a lehulló sótömbök moraja hallatszik a vészjósló csendben. A település lakói, akik szinte kivétel nélkül a bányaturizmusból élnek, már nemcsak megélhetésüket, hanem életüket is féltik, mivel az áradás a közeli házakat is elöntheti, egész utcákat moshat alá. A meteorológiai előrejelzések szerint a helyzet tovább romolhat, hiszen egész hétre esőt jósolnak.

A lezárt bánya bejáratánál csendőrök állnak, a területet kordonnal zárták el. A bejárat előtt a nemrég kimentett munkagépek sorakoznak, a talaj sártengerré változott. A szolgálatot teljesítő csendőrök maguk is helyiek, családjaik a bányához kötődnek. A hatóságok figyelmeztetnek, hogy az áradás miatt a medvék is a falvakba menekülhetnek, ami további veszélyt jelent - írja a Blikk.

A probléma nem újkeletű – a helyiek szerint már 10-15 éve észlelték a vízbetörést, tavaly pedig már komolyabb belső áradás is történt. A megelőző intézkedések elmaradtak: sem a bánya aljának betonozása, sem a Korond patak elterelése nem valósult meg.

A környező településekről érkező önkéntesek fáradhatatlanul dolgoznak. A lap beszámolója szerint a parajdiakat különösen felháborítja az Országos Sóipari Társaság (Salrom) hiányos kommunikációja. A vállalat alig tesz említést arról, hogy a beömlő vizet továbbra sem tudják megállítani, a Korond-patakon kialakult hatalmas víznyelő pedig jelenleg megközelíthetetlen.

A helyiek egyetértenek abban, hogy a megelőzésre kellett volna nagyobb hangsúlyt fektetni. Egy bányamérnök végzettségű, két panziót üzemeltető helyi lakos, András elmondta: az ő bánya melletti pincéjébe öt éve tört be a víz, de ő intézkedett, betonozott és megelőzte a nagyobb kárt. Véleménye szerint a bányavállalat is megtehette volna ugyanezt, ha nem csak a profitra koncentrál, és most kisebb lenne a katasztrófa mértéke.

Címlapkép: Veres Nándor MTI Fotószerkesztőség