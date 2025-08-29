Új fejlemény a Tüke Busznál: megszólalt a szakszervezet, ezt lehet tudni a pécsi sztrájkról

Kezdődik az iskola – szeptember elsejétől sűrűbben indulnak a BKK járatai
Szeptember 1-jére sztrájkot helyeztek kilátásba a pécsi buszsofőrök, most azonban megszólalt a szakszervezeti vezető, és kiderült, mikor ülnek le tárgyalni, terveznek-e munkabeszüntetést. Egy biztos: alig egy nap, és eldől, lebénul-e az iskolakezdésre Baranya megyeszékhely.
Az előzményekről annyit, hogy a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) még két héttel ezelőtt hivatalosan is bejelentette, hogy határozatlan idejű munkabeszüntetést szervez a pécsi Tüke Busz Zrt.-nél, amennyiben a fenntartó várossal a kollektív munkaügyi vita nem vezet eredményre. Így a tanévkezdésre időzítve, szeptember 1-jétől akár teljesen megbénulhat Pécs közösségi közlekedése. Ez a lépés több ezer pécsit érintene: diákokat, dolgozókat, időseket, akik nap mint nap a városi buszokra támaszkodnak.
Az ok, egy meg nem adott, csak beígért béremelés. Ahogy korábban, még nyár közepén a HelloVidék cikkezett róla, hogy a pécsi sofőrök január 1-jéig visszamenőleges hatállyal további 3,5%-os alapbérfejlesztést követelnek, a Tüke Busz Zrt. – a város közlekedési vállalata – azonban nem kívánja kifizetni azt a megemelt összeget, amelyet korábban a dolgozóknak ígértek, a már végrehajtott, egyoldalú 6%-os emelésen felül. Válaszul a dolgozók sztrájkbizottságot alakítottak, és a szakszervezet szerint a munkabeszüntetés elkerülése most már a munkáltatón múlik.
Fordulat az ügyben: holnap új egyeztetés jön
Ahogy Dobi István, a SZAKSZ elnöke a HelloVidéknek elmondta, a szakszervezet a munkáltató (Pécs önkormányzata) által januárban egyoldalúan végrehajtott 6%-os keresetfejlesztésen felül január 1-jéig visszamenőleges hatállyal további 3,5%-os alapbérfejlesztést követel a Tüke Busznál dolgozó autóbuszvezetők számára. A SZAKSZ augusztus 29-én a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatójától a sztrájk előtti egyeztető tárgyalás folytatását kezdeményezte, és többpontos ajánlatot tett a munkáltatónak arra vonatkozóan, hogy milyen feltételek teljesülése esetén vállalna további béremelést.
Mint Dobi István a HelloVidéknek elmondta,
az egyeztető tárgyalásra 2025. augusztus 30-án, szombaton 11:30 órakor kerül sor.
„Ott lesz lehetőség arra, hogy egy megállapodással lezárjuk a bérharcunkat és beszüntessük a sztrájkunk megtartását.” – tette hozzá az elnök.
Információink szerint abban az esetben, ha mindkét fél hajlandó elmozdulni a korábbi merev álláspontjáról, és a munkáltató az adott időben és helyen kész megállapodást kötni a SZAKSZ-szal, akkor az egyeztető tárgyalás eredménnyel zárulhat.
„A SZAKSZ abban érdekelt, hogy az autóbuszvezetők a január 1-jéig visszamenőleges hatályú bérfejlesztés a év első feléhez legközelebb essen és a 3,5%-os mérték nem lehet tárgyalási alap, annak meg kell valósulnia. A SZAKSZ lát esélyt a megállapodásra és bízik abban, hogy a munkabeszüntetés elkerülhető, és ez a sztrájk kezdete előtt két nappal már csak a munkáltatón múlik.” – tette hozzá még Dobi István elnök.
Mennyit keresnek a pécsi buszsofőrök, és miért nem akar pluszban fizetni fenntartó a város?
A Mérce cikke szerint pécsi, helyi önkormányzati közlekedésben dolgozók jelenlegi, havi, bruttó átlagbére 650 000 forintra tehető, ez az országos és regionális versenytársak bérezésétől is elmaradt – pedig ebben már az összes túlóra illetménye is benne foglaltatik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy számos sofőr ennél az összegnél is lényegesen kevesebbet vihet haza hó végén.
A Tüke Busz Zrt.-nél egyébként jelenleg mintegy 500 munkavállaló dolgozik.
A Mérce szerint egy benyújtott önkormányzati előterjesztésből világosan kiderül: több pécsi önkormányzati cég komoly likviditási gondokkal küzd. Egyes vállalatoknál már a bérfizetés is veszélybe került – részben azért, mert az állami és önkormányzati szerződések még mindig nincsenek aláírva. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy már januárban nyilvánosságra került: a kormány által kivetett „szolidaritási hozzájárulási adó” összege drasztikusan megnőtt. Ez összesen 4,56 milliárd forintot von el Pécs iparűzési adóbevételéből.
