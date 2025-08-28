2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Vaddisznó , Sus scrofa
HelloVidék

Sokkoló videó Zalából: durva, mekkora vaddisznócsordába futott bele a meglepett autós

HelloVidék
2025. augusztus 28. 17:15

Egy TikTokra feltöltött videó kavarta fel a kedélyeket Zalában: egy kisteherautó sofőrje hatalmas vaddisznócsordával találta szembe magát Zalaegerszeg külterületén, az éjszakai órákban.

A felvételen jól látszik, ahogy a vaddisznócsorda szabadon rohangál keresztül-kasul az úton, miközben a sofőr higgadtan a járművében marad, és meg se próbál kapcsolatba lépni az állatokkal. A csorda végül gond nélkül eltűnt a közeli bokros területen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakemberek tanácsa szerint, ha vaddisznóval találkozunk, akkor különösen fontos a nyugalom:

Egy feldühödött vaddisznó ugyanis rendkívül veszélyes lehet, és ha megindul, szinte lehetetlen megállítani.

A mostani eset szerencsésen végződött, a sofőr pedig példás önuralmat tanúsított: végig az autóban maradt, amíg a vadak elvonultak.
Címlapkép: Getty Images
#videó #vaddisznó #tiktok #zalaegerszeg

