Sokkoló videó Zalából: durva, mekkora vaddisznócsordába futott bele a meglepett autós

Egy TikTokra feltöltött videó kavarta fel a kedélyeket Zalában: egy kisteherautó sofőrje hatalmas vaddisznócsordával találta szembe magát Zalaegerszeg külterületén, az éjszakai órákban.

A felvételen jól látszik, ahogy a vaddisznócsorda szabadon rohangál keresztül-kasul az úton, miközben a sofőr higgadtan a járművében marad, és meg se próbál kapcsolatba lépni az állatokkal. A csorda végül gond nélkül eltűnt a közeli bokros területen.

A szakemberek tanácsa szerint, ha vaddisznóval találkozunk, akkor különösen fontos a nyugalom:

ne közelítsük meg az állatokat,

ne álljuk el az útjukat,

és soha ne szorítsuk be őket olyan helyre, ahonnan nem tudnak elmenekülni!

Egy feldühödött vaddisznó ugyanis rendkívül veszélyes lehet, és ha megindul, szinte lehetetlen megállítani.

A mostani eset szerencsésen végződött, a sofőr pedig példás önuralmat tanúsított: végig az autóban maradt, amíg a vadak elvonultak.