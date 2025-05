Itt a váratlan bejelentés: új uszodát kaphat a történelmi kisváros, mutatjuk a részleteket

A kőszegi önkormányzat a város egykori strandjának területén építene új tanuszodát – a beruházás előkészítése megkezdődött, a kormányzati támogatásról is pozitív visszajelzés érkezett.

A kőszegi városfejlesztési szakbizottság legutóbbi ülésén egyhangúlag támogatta azt az előterjesztést, amely az új tanuszoda helyszínéül a korábbi városi strand területét javasolja. A beruházással kapcsolatban az Építési és Közlekedési Minisztérium már jelezte támogatási szándékát – írja a vaol.hu.

Mint ismeretes, a Dr. Nagy László EGYMI területén működő korábbi uszoda a COVID-járvány alatt vált használhatatlanná. Lázár János építési és közlekedési miniszter 2024 májusi kőszegi látogatásán jelentette be, hogy a kormány támogatja egy új tanuszoda megépítését a városban. A városvezetés és a minisztérium szakmai egyeztetése során kiderült, hogy a régi uszodai helyszín közmű-problémák és a környező védett park miatt nem alkalmas bővítésre. Így merült fel a 17 500 négyzetméteres önkormányzati tulajdonú ingatlan a Gyöngyös-patak mentén, a Strand sétányon, ahol 1999-ig a városi strand működött. A terület jelenleg hasznosítatlan, de közműellátása biztosított, megközelíthetősége pedig kedvező – áll a cikkben.

Básthy Béla polgármester az előterjesztésben kiemelte: a kiválasztott terület fejlesztése nem igényli a településrendezési terv módosítását, és a közeli iskolák miatt az oktatási célú hasznosítás is indokolt. A város már elkészíttette a tanuszoda elhelyezésének előzetes megvalósíthatósági hatástanulmányát is. Ágh Péter országgyűlési képviselő a portálnak úgy fogalmazott: „Az elmúlt években több jelentős fejlesztés valósult meg Kőszegen, és az uszoda is régóta várt beruházás. A mostani előrelépés fontos állomása annak az útnak, amely végül az új tanuszoda megépítéséhez vezethet.”

A képviselő-testület mindenestre a jövő heti ülésén dönt véglegesen a helyszínről. A beruházás közbeszerzési előkészítése már elindult, így az uszodaépítés hamarosan új szakaszába léphet.