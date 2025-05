Döbbenetes pusztulás: halomban állnak a kukacos haltetemek, katasztrófa fenyeget + Videó

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Legalább 400 kilogrammnyi busatetem hever halomban a szegvári Akolszögi Holt-Tisza partján, miután az utóbbi hónapokban jelentős halpusztulás történt a kiszáradó víztestben. A látvány megdöbbentő és riasztó: a tetemeket kukacok lepik el, a környéket bűz teríti be – számolt be róla a Délmagyar, videóval is dokumentálva a helyzetet.

Legalább 4 mázsa busa pusztult el Szegváron, az Akolszögi Holt-Tiszában. A halakat – főként busákat (Hypophthalmichthys molitrix) – helyi horgászok gyűjtötték össze és halmozták fel már több mint másfél hónapja, miután azok elpusztultak. A Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége (HECSMSZ) szerint azonban a tetemek elszállítására már nem volt lehetőség, mire a szervezet tudomást szerzett a helyzetről. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Oláh Szabolcs, a HECSMSZ ügyvezető elnöke a Délmagyarnak elmondta, hogy a pusztulást egy gombás megbetegedés okozta, amely főként a téli időszakban legyengült, táplálékhiánytól szenvedő busákat támadta meg. A busa planktonevő halfaj, és a hideg hónapokban jelentősen lecsökken a táplálékként szolgáló plankton mennyisége a víztestekben, ami tömeges legyengüléshez és fokozott betegséghajlamhoz vezethet. Az Akolszögi Holt-Tisza egyénként népszerű a horgászok körében. A Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége áprilisban 500 kilogramm 2,5 kilós pontyot telepített a holtágba. A pusztulás hátterében ugyan nem a vízhiány áll közvetlenül, de a holtág vízszintje szintén aggasztóan alacsony. Az 52 hektáros Akolszögi Holt-Tisza jelenleg mindössze 10 hektáron áll víz alatt, legmélyebb pontján is csupán 1,5–1,75 méteres a vízréteg. Számos terület már teljesen kiszáradt, és gyom nő benne. Fertőzésveszély és környezetvédelmi aggályok Az árhullám, amely korábban minden tavasszal felfrissítette a holtág vizét, idén elmaradt. A Holt-Tisza csak akkor kap friss vizet, ha a Tisza vízállása olyan magas, hogy a gravitáció révén beáramlik. Az utolsó ilyen árhullám több mint 400 napja volt. Ez az éghajlati és hidrológiai anomália már önmagában is veszélyezteti az ökoszisztéma egyensúlyát. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Bucsányi László helyi horgász szerint a bomló haltetemek látványa és szaga rendkívül felháborító, de ami ennél is súlyosabb: a rothadó hús gócpontként szolgálhat különböző fertőzések és paraziták számára, veszélyeztetve nemcsak a megmaradt halállományt, hanem más állatfajokat is. A HECSMSZ ugyan időközben több mentési akciót is végrehajtott más helyszíneken – például a mártélyi holtágban vagy a szegedi Maty-éren –, de az akolszögi holtág iszapos, fás, akadós jellege miatt ezek a műveletek itt sokkal nehezebbek. Oláh Szabolcs szerint, ha továbbra is hűvös idő marad, nem várható újabb tömeges pusztulás. Bíznak benne, hogy a Kárpátalján összegyűlő csapadék végül árhullámot hoz a Tiszán, és természetes módon pótlódik a víz a holtágban. Amennyiben ez nem következik be, úgy kármentesítő vízpótlással, szivattyús megoldással próbálják meg orvosolni a helyzetet. A busapusztulás és a holtág kiszáradása nem egyedi eset: hasonló problémák az utóbbi években rendszeresen jelentkeznek hazánk más állóvizein is, amit az éghajlatváltozás, a vízgazdálkodási problémák és a víztestek természetes elöregedése egyaránt súlyosbítanak. Az Akolszögi Holt-Tiszából szinte teljesen eltűnt a víz – ez jól látható Bodrogi Attila hódmezővásárhelyi amatőr meteorológus pár napja készített videójában:

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK