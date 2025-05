Ez lehet a tavasz legizgibb vidéki fesztiválja: ingyen dübörög a TNT, az Elefánt és az Anima is

20 szabadtéri koncerttel és 50-nél is több kulturális programmal várja az érdeklődőket május 5. és 11. között a 32. Gizella napok Veszprémben. Mások mellett az Elefánt, a Magashegyi Undergound, a TNT, az Anima Sound System is színpadra lép – közölte a szervező Veszprémi Programiroda Kft. vezetője.

Zalavári Eszter az MTI-nek elmondta, hogy a Gizella napok hagyományos, Gizella királyné alakjához kapcsolódó programelemeinek Veszprém történelmi belvárosa ad helyet.

A Gizella-díjak átadása, valamint a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság és a Gizella Nőikar ünnepi műsorát az Óváros téren, az ünnepi szentmisét pedig a Szentháromság téren rendezik a Magyar Honvédség Légierő Zenekara, a Mendelssohn Kamarazenekar és a Szent Mihály Kórus közreműködésével.

A történelmi felvonuláshoz a zászlóforgatók, gólyalábasok, passaui vendégek, valamint a helyi közösségek és nemzetiségek csoportjai mellett idén negyedik alkalommal Veszprém városrészeinek képviselői is csatlakoznak.

Veszprém és németországi testvérvárosa, Passau ebben az évben ünnepli testvérvárosi kapcsolatának 25 éves jubileumát, valamint a Veszprém-Passaui Baráti Kör Egyesület alapításának is negyed évszázados évfordulója lesz idén, ebből az alkalomból a városháza aulájában nyílik kiállítás Egy 25 éves barátság története képekben címmel az egyesület szervezésében.

Zalavári Eszter közölte, hogy a fesztiválhétvégén, május 9-10-11-én könnyűzenei programok várják az érdeklődőket. A koncertek idén az Óváros téren, a Hangvilla előtti téren és a Vár Áruház előtti téren zajlanak majd. Mások mellett az Elefánt, a Magashegyi Undergound, a TNT, az Anima Sound System, az idén húsz éves Irie Maffia, Co Lee, az Ocho Macho, Ferenczi György és a Rackajam, valamint Molnár Tamás is színpadra lép. A zenei programban helyet kapnak a veszprémi és helyi kötődésű előadók, koncerten mutatkoznak be a Hangár Könnyűzenei Központ növendékei, fellép a The Bluesberry Band és érkeznek fiatal előadók, dalszerzők is.

Az egyhetes programsorozatot idén is a Gizella Nőikar koncertje zárja május 11-én, vasárnap a Megyeháza Szent István termében.

Május 11-én, vasárnap a Magyar Honvédség Szentendre Helyőrségi Zenekar, a Magyar Honvédség Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar és a Magyar Honvédség Légierő Zenekara szakalaki bemutatói és koncertjei várják az érdeklődőket több helyszínen Veszprém belvárosában – tette hozzá. A képzőművészeti programkínálatban rendhagyó tárlatvezetések, jazzkoncert, kiállításmegnyitó, szabadtéri festészet, családi alkotóudvar és irodalmi piknik szerepel.

A Laczkó Dezső Múzeum három helyszínen, a Tűztoronyban, a Hősök Kapujában és a múzeum épületében várja ismeretterjesztő és kézműves programjaival az érdeklődőket. A Veszprémi Érsekség szakmai programokkal, ünnepi koncerttel, vezetett sétákkal, filmvetítéssel, borkóstolóval, kreatív és interaktív játékokkal kapcsolódik a Gizella Napok rendezvénysorozatához. Május 10-én szombaton a Kabóca Bábszínház és a Veronaki zenekar szórakoztatja a legkisebbeket – fűzte hozzá Zalavári Eszter.