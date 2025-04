Titokzatos üzem épül a Duna-parti településen, a kínai katódgyár mellett: aggódnak a helyiek

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Újabb több milliárd forintos víziközmű-fejlesztéseket jelentettek be Komárom-Esztergom megyében, többek közt az Ács melletti katódgyár térségében. Bár a hivatalos indoklás szerint a beruházások a növekvő lakossági vízigényeket szolgálják, a 24.hu birtokába került információk alapján egy, a gyár mellé tervezett, eddig nem ismertetett ipari létesítmény is szerepet játszhat. Ennek várható vízfelhasználása jóval nagyobb lehet, mint a jelenlegi üzemé. A civilek különösen a szennyvízhálózat látványos bővítése ellen tiltakoznak, attól tartva, hogy veszélyes – akár rákkeltő vagy magzatkárosító – anyagok is bekerülhetnek a vízrendszerbe.

Miközben a hivatalos kommunikáció továbbra is a lakossági igények kielégítéséről beszél, a valóságban úgy tűnik, az állam újabb több tízmilliárdos víziközmű-beruházásokkal készíti elő a terepet az ácsi akkumulátoripari fejlesztések kiszolgálására. (Mit ismert, Magyarország egyik legnagyobb gyára épül épp Ácson egy 520 milliárd forintos beruházás részeként.) Februárban és márciusban összesen nettó 17,5 milliárd forintnyi közműfejlesztést jelentettek be Komárom-Esztergom vármegyében, köztük több ezer köbméteres víztározók és egy kibővített szennyvíztisztító is szerepel a tervekben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A hivatalos indoklás szerint a nyári vízellátási problémákra, illetve a helyi lakosság komfortjára reagálnak a fejlesztések, de a 24.hu birtokába került információk szerint valójában egy, a Bamo Technology Hungary Kft. katódgyára mellé tervezett új ipari létesítmény lehet a valódi vízéhes szereplő. A projekt részletei között szerepel a koppánymonostori vízbázis „jelentős szabad kapacitásának” bevonása, három új tározó létesítése, valamint az eddig külön működő vízellátó rendszerek – a komáromi parti szűrésű és a tatabányai karsztvíz-rendszer – összekötése. A háttérben egy korábban tapasztalt túltervezési logika húzódhat: a dél-koreai SK komáromi üzemének vízigénye például csak napi 3500 köbméter, de ennek háromszorosára méretezték a rendszert. A szennyvízkezelési kapacitás bővítése is zajlik: a Mészáros és Mészáros Zrt. nyerte el a bővítési munkákat, melyek során Ács, Bábolna és az iparterület szennyvizét egy új rendszerrel a Dunába vezetik. Ez a környezetvédők és helyi civilek szerint aggályos, mert a veszélyes anyagokat is kezelő iparágaknál a szennyvízbe kerülő anyagok között akár rákkeltő és magzatkárosító vegyületek is lehetnek. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A hivatalos közlemények és a beruházó ÉDV Zrt. nyilatkozatai minden alkalommal igyekeznek kizárólag lakossági célú fejlesztésként bemutatni a projekteket, ám az időzítés, a kapacitások és az ipari környezet ismeretében ez sokak szemében csak kommunikációs díszlet. Ahogy Ballabás Gábor geográfus fogalmazott a 24.hu-nak: „A víztározók hozhatnak némi javulást a lakosságnak, de nem ez a prioritás.”

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK