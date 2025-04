Hihetetlen égi csodát videóztak: két óriási tűzgömb húzott el, a Balatont is beragyogta az égi fény

Igazi csemegével szolgált a csillagászatot kedvelők számára a szombat este. Két hatalmas tűzgömb is átszelte az eget szombat este. Mindkét csodás fényjelenséget sikerült az Időkép webkameráinak rögzítenie.

Szombat este két különleges égi jelenség is beragyogta az eget: két tűzgömb is felbukkant alig két óra különbséggel, tiszta égbolt mellett. Az első tűzgömb 20:58:44-kor tűnt fel a délnyugati horizonton, több Időkép-webkamera is rögzítette – például Balatonakarattyáról, ahol a Balaton vízfelületén is visszatükröződött - írta az Időkép. A második tűzgömb percre pontosan két órával követte az elsőt. Egy szemtanú Mogyoródon zöldes fényűként írta le a jelenséget, amit az M3-as autópályáról figyeltek meg.