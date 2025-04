A magyar települések egyik legnagyobb problémáját orvosolják hamarosan: erre a napra már sokan várhattak

Ezen a héten országszerte zajlanak a közösségi szemétszedések hazánk két legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtési kampánya, az április 22-éig, a Föld napjáig tartó Tavaszi Nagytakarítás, valamint a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 2025 keretében. Április végére az országos akcióknak köszönhetően több ezer köbméter szemetet gyűjtenek össze az önkéntesek. A két programsorozat célja közös: felhívni a figyelmet a hulladékszennyezés problémáira, elősegíteni az illegális hulladéklerakás visszaszorítását és erősíteni a környezettudatos gondolkodást.

A TeSzedd! országos akcióban több mint 115 ezren vesznek részt idén, ami rekordszámú jelentkezés a kampány 13 éves történetében. A március 21. óta tartó Tavaszi Nagytakarításhoz 57 szervezet – köztük állami erdészetek, nemzeti parkok, önkormányzatok, civil szervezetek – csatlakozott, akik az egy hónap alatt 60 szemétszedő túrát szerveznek, melyekhez bárki csatlakozhat. A szemétszedések során talált, illegálisan lerakott építési törmelék, elektronikai eszközök és autóalkatrészek bejelentésére az egész évben elérhető Hulladékradar mobilapplikáció nyújt most is lehetőséget. A héten zajlik a Fenntarthatósági Témahét is, így az oktatási intézmények is aktívan részt vesznek a közös programban.

A kampányok főszervezői az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság, az Energiaügyi Minisztérium, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ és a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai 2025. április 10-én közös szemétszedési akciót tartottak a Hűvösvölgyi Nagyréten. Több tucat önkéntes két óra alatt jelentős mennyiségű – egy konténernyi – kifejezetten háztartási hulladékot gyűjtött össze.

„Idén túlszárnyaltuk a tavalyi részvételi számokat: több mint 115 ezren csatlakoztak a TeSzedd! kampányhoz. Ez is mutatja, mekkora ereje van a közösségi összefogásnak. Habár ezt a hulladékot nem mi hagytuk itt, mégis kötelességünknek érezzük, hogy megtisztítsuk a környezetünket” – mondta Raisz Anikó, környezetügyért felelős államtitkár.

„A gyerekek részvétele kulcskérdés: minél korábban megtanulják, hogy milyen munka megtisztítani a természetet, annál nagyobb az esély, hogy ők már nem fogják eldobni a szemetet. Ez a mozgalom egyik legfontosabb üzenete” – emelte ki.

„A szemétszedés valójában csak tüneti kezelés – a valódi megoldás a szemléletformálás. Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak az edukációs kampányokat, melyekkel meggyőzhetjük az embereket, hogy a hulladékot ne hagyják a természetben” – hangsúlyozta Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár. Hozzátette: „amikor öt éve elindítottuk a Tavaszi Nagytakarítást, azt mondtuk: reméljük, néhány év múlva már nem is lesz szükség ilyen kampányokra. Idén a Pilisi Parkerdő keresve talált olyan helyszínt, ahol még volt elég szemét – ez azt jelenti, hogy jó úton járunk.”

„Az erdő nemcsak csoda, hanem felelősség is – meg kell őriznünk az utókornak. Ezért fontosak ezek az akciók, melyek nemcsak a természetet védik, hanem közösségeket is építenek” – mondta Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója. Úgy látja: „a városi erdők fenntartása különösen fontos, hiszen itt háttérbe szorul a fakitermelés, előtérbe kerül a klímavédelem és a rekreáció. Ebben a munkában az itt élő emberek együttműködése kulcsszerepet játszik.”

A Hűvösvölgyben megvalósult esemény jól példázza, hogyan lehet különböző szervezetek és kampányok együttműködésével valódi hatást gyakorolni a környezetünkre – egy zsák szemét összegyűjtése is egy lépés a tisztább jövő felé.