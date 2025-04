Közbeszólt a járvány: lefújták az ország legnépszerűbb teljesítménytúráját

El kell halasztani a Gerecse 50 teljesítménytúrát a száj- és körömfájás betegség miatt. Ahogy a nagymúltú rendezvény honlapján is írják: "az állatállományt fenyegető járvány terjedésének megakadályozása érdekében kedden született kormányzati döntés szerint az április 12-re tervezett nagy létszámú rendezvény sajnos nem tartható meg."

Hivatalosan április 12-én indult volna a Gerecse 50 túra, de most szomorú hírt közölt a tatabányai teljesítménytúra Facebook oldala és a honlapja. Az Állategészségügyi Operatív Törzs keddi ülésén úgy döntött, a ragadós száj- és körömfájás betegség terjedésének megakadályozása érdekében el kell halasztani a szombatra tervezett Gerecse 50 teljesítménytúrát.

A Gerecse 50 honlapja szerint a túra résztvevői egyszerre nyolcezer főt számlálnának, az ország minden tájáról, sőt külföldről is érkeznének. A nagy létszámú rendezvény megnövelheti a páros ujjú patásokra veszélyes vírus be- és kihurcolásának kockázatát. Emiatt az Állategészségügyi Operatív Törzs keddi döntése alapján elhalasztják a túrát, mivel az útvonalak a veszélyeztetett területek mentén haladnak – közölte Nagy István agrárminiszter is a testület ülését követően, Mosonmagyaróváron.

A honlapon azt is leírják, mennyire sajnálják a helyzetet és hogy az óriási méretű túra több mint fél éves szervezést igényel. De azért, hogy a sok munka nem menjen kárba és hogy senki se maradjon Gerecse 50 nélkül, a szervezők úgy döntöttek, nem törlik az idei rendezvényt, csak egy másik időpontra ütemezik át.

Miért veszélyes ez a vírus?

A ragadós száj- és körömfájás a legrégebb óta ismert és legveszélyesebb állatbetegségek egyike, amelyet hazánkban ötven év óta először március elején mutattak ki. Elsősorban a szarvasmarhákat és a sertéseket fenyegeti, de más párosujjú patásokat is megfertőzhet, mint a juh, a kecske, a bivaly, sőt még a vadon élő szarvasok és vaddisznók is elkaphatják. Ha akár egyetlen állat megbetegszik egy gazdaságban, az egész állományt le kell ölni.

A vírus azért is rendkívül veszélyes, mert gyorsan és könnyen terjed akár ragályfogó tárgyak, akár az ember közvetítésével, illetve a levegőben. A betegség terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedések a kirándulókat már korábban is érintették: ideiglenesen több turistautat, pl. az Országos Kéktúra egy szakaszát is le kellett zárni, de jelenleg egyes állatkertek és nemzeti parki állatbemutatóhelyek sem fogadnak látogatókat.