Elolvadsz tőlük! Így pancsiznak a jéghideg vízben a cuki nyíregyházi jegesmedve bocsok + Videó

A Nyíregyházi Állatpark munkatársai kamerát rejtettek a jegesmedvék barlangjába, így nemcsak a bocsok születésének megható pillanatait örökítették meg, hanem naponta követhetjük, hogyan cseperednek ezek a hófehér kis csöppségek. Most pedig itt a legfrissebb videó – pancsi, játék, cukiság a jéghideg vízben!

A Nyíregyházi Állatparkban 2024. november 27-én két egészséges jegesmedve született. Az anyamedve, a 11 éves Sznyezsana, azóta is remek szülőnek bizonyul, példásan neveli bocsait. Az állatkertben a születésüket jó pár hétig titokban tartották, mert a jegesmedvék életében az első három hónap kritikus időszak, de a bocsok szerencsére azóta is jól vannak - de erről a HelloVidék itt írt.



A park dolgozói kamerát is rejtettek a jegesmedvék barlangjába, így sikerült megörökíteniük a bocsok születését. Az állatpark online felületein azóta rendszeresen megleshetjük a legfrissebb felvételeket, így napról napra követhetjük, hogyan cseperednek a kis ikrek. Íme az egyik legújabb videó, ahol már anyjuk nyomában hancúroznak a tündéri bocsok. Ahogy a gondozók a bejegyzésükben is írták, bár az ikrek habitusa teljesen különböző, ha játékról van szó, nincs különbség – mindketten imádják a pancsolást.

Olvad a jégtakaró, egyre nagyobb veszélyben a jegesmedvék

A jegesmedvék (Ursus maritimus) globális populációját jelenleg 22 000 és 31 000 egyed közé becsülik. Az éghajlatváltozás következtében élőhelyük, a sarki jég, folyamatosan csökken, ami veszélyezteti fennmaradásukat.

Az IUCN Vörös Listáján a jegesmedvék sebezhető státuszban szerepelnek. Ötven éven belül ugyanis eltűnhet a jegesmedvék kétharmada a Földről a globális felmelegedés, az északi sarki jégtakaró vékonyodása következtében.