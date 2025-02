Elolvadsz tőlük! Így ünneplik a jegesmedve ikrek első világnapjukat Nyíregyházán

Tudtátok, hogy ma van a jegesmedvék világnapja? Ez alkalomból egy cuki videót osztott meg a Nyíregyházi vadaspark a tündéri jegesmedve ikrekről, nézzétek!

Február 27-én a világ a jegesmedvéket ünnepli, és ennek apropóján a Nyíregyházi Állatpark is különleges bejelentéssel készült. Nem is csoda, hiszen náluk tavaly novemberben igazi szenzáció történt: megszületett egy jegesmedve ikerpár! A hírt azonban sokáig titokban tartották, mivel az első hónapok kritikus időszaknak számítanak a bocsok életében. Most viszont már biztos: a két kis medvebocs egészséges és szépen fejlődik!

A jegesmedvék érkezéséről Gajdos László, az állatpark igazgatója számolt be egy örömteli Facebook-bejegyzésben. Elmondta, hogy az állatkert Jégvarázs-komplexumában világra jött testvérpár igazi különlegesség, hiszen jegesmedvék nagyon ritkán szaporodnak fogságban. A kis bocsok gondozása hatalmas felelősség, és mostanra már túl vannak a legnehezebb időszakon.

Az állatkert azóta rendszeresen megosztja a kis jegesmedvék mindennapjait, így a rajongók is részesei lehetnek a különleges állatbébik mindennapjainak. Legutóbb például arról számoltak be, hogyan zajlik az etetésük: a bocsok jelenleg anyatejen és speciálisan összeállított étrenden élnek, amely biztosítja számukra a megfelelő fejlődést.

Olvad a jégtakaró, egyre nagyobb veszélyben a jegesmedvék

A jegesmedvék világnapja remek alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a csodálatos, ám veszélyeztetett állatokra. A jegesmedvék (Ursus maritimus) globális populációját jelenleg 22 000 és 31 000 egyed közé becsülik. Az éghajlatváltozás következtében élőhelyük, a sarki jég, folyamatosan csökken, ami veszélyezteti fennmaradásukat.

Az IUCN Vörös Listáján a jegesmedvék sebezhető státuszban szerepelnek. Ötven éven belül ugyanis eltűnhet a jegesmedvék kétharmada a Földről a globális felmelegedés, az északi sarki jégtakaró vékonyodása következtében.