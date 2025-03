Sokakat ledöbbentett a hír: vége a haspártiak kedvenc vidéki helyének, eladó az ikonikus vendéglő

A hír megint csak ennyi, megint egy kultikus gasztrohely eladó: ezúttal Szombathely belvárosához közel, a Szőlőskert Vendéglő. A hely, ami az elmúlt években Szőlőskert – A haspártiak vendéglője néven üzemel. Nem is kimondottan borsos áron: 59 millió 900 ezer forintért kínálják. A vendéglő összesen 140 négyzetméter, tartozik hozzá egy 77 négyzetméteres pinceborozó és egy 56 négyzetméteres kerthelyiség is.

Ahogy vidéken, úgy Szombathelyen is nem egy kultikusnak számító belvárosi vendéglátóhely zárt be az elmúlt években, vagy kínálják eladásra. Nemrégiben például arról írtunk, hogy hamarosan luxusvilla lehet a legendás platánfás szombathelyi söröző és étteremből, a Május 1- ből is. Most megint egy újabb vendéglátóhely került fel az eladó szombathelyi éttermek listájára. A változatosság kedvéért a Szőlőskert Vendéglőt hirdetik egy ingatlanos oldalon, és nem is kimondottan borsos áron: 59 millió 900 ezer forintért. A vendéglő összesen 140 négyzetméter, tartozik hozzá egy 77 négyzetméteres pinceborozó és egy 56 négyzetméteres kerthelyiség is.

Az ingatlanhirdetés szerint az épület átalakításával, modernizálásával és korszerűsítésével többféle célra is hasznosítható. Akár irodák, rendelők, vagy szépségipari üzlethelyiségek kialakítása is szóba jöhet. Hozzáteszik, hogy az ingatlan étteremként is tovább üzemeltethető, sőt akár bérbe is adható, tehát elvileg működtetése továbbra is biztosítható. A vendéglő berendezési tárgyai a jelenlegi bérlő tulajdonában vannak, aki információink szerint év végéig szóló szerződéssel rendelkezik.

A Szőlőskert az elmúlt években a „Szőlőskert – A haspártiak vendéglője” néven működött. A szombathelyiek közül sokan emlékeznek még a Gödör – a haspártiak vendéglője étteremre, amelynek 2012-ben tizenhat év után el kellett költöznie a Hollán Ernő utcai épületből. Ekkor nem sikerült megegyezniük a Szombathelyi Egyházmegyével. A Gödör ezt követően a SZOVA tulajdonában lévő "Lordok házába" költözött, de itt is nézeteltérés alakult ki az üzemeltető és a SZOVA között, így onnan is távozott. Végül a Szőllősi sétányra költöztek, és felvették a jelenlegi nevet. A Nyugat.hu információi szerint, akik először hívták fel a figyelmet a hirdetésre, a Szőlőskert Vendéglő tulajdonosa és a bérlő jelenleg is jó viszonyt ápolnak egymással.