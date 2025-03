Riasztó trend miatt aggódnak a vadásztársaságok: rejtélyes okok miatt egyre kevesebb az őz

A Békés és Csongrád-Csanád vármegyékben egyre kevesebb őz él a vadászterületeken: a klímaváltozás, az elszaporodó aranysakálok és a gyenge minőségű takarmány egyaránt hozzájárul a hazai vadállomány csökkenéséhez.

Békés és Csongrád-Csanád vármegyékben egyre szembetűnőbb az őzállomány fogyatkozása - nyilatkozta a minap a Telexnek Bede Péter hivatásos vadász . Míg néhány éve még ötven fős őzcsapatok is előfordultak, mostanra a vadak már csak tíz fős csoportokban mozognak. Az egyre csökkenő őzlétszám egyik különös jelensége, hogy a nyári időszakban egyre kevesebb gida látható a suták körül, amikor minden anyaállatnak legalább egy-két utódot kellene követnie.

Bede Péter a problémát elsősorban a klímaváltozással magyarázza, mivel az utóbbi három nyár különösen száraz volt. A vadak nem találnak ivóvizet olyan helyeken, ahol korábban hozzáférhettek volna, így sok esetben a gidák nem tudnak szopni, mivel anyjuknak nincs elegendő teje a vízhiány miatt. Az alacsony vízkészlet mellett az aranysakálok, a ragadozók, amelyek az Alföldön az utóbbi években elszaporodtak, szintén nagy hatással vannak az őzekre. A falkákban vadászó sakálok az egészséges őzeket is elkapják, de gyakrabban a fiatal vagy gyenge állatokat.

A vadásztársaságok a csökkenő állomány megfékezése érdekében már a vadgazdálkodás módszereit is módosították, például csökkentették az őzek kilövési kvótáját. Az őzállomány csökkenése nemcsak a vadászatot, hanem a természetvédelmet is sújtja, mivel az őzek szerepe az ökológiai egyensúly fenntartásában elengedhetetlen.

A vadásztársaságok bevételét is érinti a csökkenő őzállomány. Mivel a bérvadászatok kevesebb őzbakot célozhatnak meg, a gazdaságok is kevesebb pénzhez jutnak, miközben a vadetetőkre kikerülő jobb minőségű takarmány többe kerül. Az Országos Magyar Vadászkamara a helyzet kezelésére kutatásokat indított, amelynek célja kideríteni, mi okozza az őzállomány csökkenését. A kutatásban a Békés és Csongrád-Csanád vármegyében dolgozó vadásztársaságok is részt vesznek.

A vadásztársaságok és természetvédők egyaránt remélik, hogy sikerül megállítani ezt a kedvezőtlen folyamatot, amely nemcsak a vadászatot, hanem az ökológiai egyensúlyt is veszélyezteti. Az őzállomány megfogyatkozása ugyanis hosszú távon az egész vadgazdálkodásra is negatív hatással lehet, különösen, ha az érintett területeken nem történik meg az őzállomány regenerációja.