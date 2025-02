Végleg bezár a legendás magyar porcelángyár: egy hungarikummal kevesebb lesz, oda a helyi örökség

Végleg bezár a nagy múltra visszatekintő, Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Kalocsai Porcelán Manufaktúra. Ez volt az egyik utolsó, nagy múltú porcelánfestő üzem Magyarországon, amely a Herendi Porcelán Manufaktúra mellett működött. A porcelánfestő szakemberek elbocsátásával, egy olyan szakma is kihal a térségben.

Február végén végleg bezár a nagy múltra visszatekintő Kalocsai Porcelán Manufaktúra, amely 1971-től kezdve foglalkozott magas minőségű, kézi festésű porcelántermékek készítésével - adta hírül a Bónusz Press Kalocsa Facebook-oldalán. Ahogy írták, a manufaktúra története évtizedekre nyúlik vissza, és számos kalocsai és magyar motívummal díszített porcelán került ki kezeik közül, köztük ajándéktárgyak, használati eszközök és egyéb remekművek. A szomorú hír szerint a helyi ipari hagyományok és a szorgos mesterek munkája hamarosan végleg eltűnik.

A Kalocsai Porcelán Manufaktúra 1994-ben privatizálásra került, majd 1996 óta már nemcsak festéssel, hanem öntési eljárással is előállítottak porcelánt. A manufaktúra tevékenysége azóta is nagy figyelmet kapott, különösen a turisták körében, hiszen a város egyik legismertebb hungarikumát, a kalocsai motívumokkal díszített porcelánt készítették. Az üzem látogatása, a kézműves munka és a termékek bemutatása sok látogatót vonzott évről évre.

Azonban a jelenlegi, mindössze öt főt foglalkoztató gyártóhely, úgy tűnik, nem tudta fenntartani magát. A tulajdonos, aki Budapestre költözött, valószínűleg az épület eladására készül. A manufaktúra mintaboltja február végéig még várja a vásárlókat, akik szeretnének hozzájutni a helyi kézműves termékekhez, de ez már nem tart sokáig - írták.

Ahogy a Kerámiaszövetség oldalán is olvasható, jelenleg a festett porcelántermékek 70%-a saját gyártású, a díszműárúkat teljes egészében magunk készítik. Évente kb. 30 tonna készterméket állítanak elő, ez kb. 220 ezer különféle porcelán terméket jelent. 2022-ben Magyar Örökség díjat is kaptak, ahogy akkor írták, "a Kalocsai Porcelán Manufaktúra is bekerült a Kalocsa Gyűjteményei között, az Aranykönyvbe az utókor számára, amely a Magyar Nemzeti Múzeumban látható."

A bezárás okai nem egyértelműek

Egyesek szerint a helyi piacon nem volt elegendő kereslet a manufaktúra termékei iránt, míg mások a külföldi piacon elért sikereket említik, például, hogy a japán és kínai piacokon is népszerűek voltak a kalocsai porcelánok. Ezt alátámasztja az is, hogy 2017-ben a manufaktúra egy pályázatot nyert a kalocsai porcelán népszerűsítésére a külföldi piacokon. Ennek ellenére a siker elmaradt, és bár a manufaktúra évről évre új termékeket, köztük a mai ízlésnek megfelelő, négyszögletes formavilágú termékcsaládokat is bemutatott, a kihívások továbbra is meghaladták a lehetőségeiket.

A helyi gazdaság és a város ismertségének szempontjából is fájdalmas a hír, hiszen a Kalocsai Porcelán Manufaktúra volt az egyik utolsó, nagy múltú porcelánfestő üzem Magyarországon, amely a Herendi Porcelán Manufaktúra mellett működött. A helyi szakemberek, akik itt dolgoztak, az iparág szinte egyedüli képviselői voltak, és munkájukkal hozzájárultak Kalocsa hírnevéhez. Az ő elbocsátásukkal egy olyan szakma is eltűnhet, amelynek nagy jelentősége volt a térség gazdaságában.

A porcelángyár épülete frekventált helyen fekszik, és többféle tevékenységhez is alkalmas lehet. Egyesek szerint talán érdemes lenne tárgyalásokat kezdeményezni a kalocsai reklámajándék-gyártó cégekkel, hogy a porcelánműhelyt bemutató- vagy mintaüzemként működtessék tovább, megőrizve a hagyományokat és a helyi szakembereket. Ha ezt sikerülne megvalósítani, talán még lenne remény arra, hogy Kalocsa híres porcelánműhelyének története ne tűnjön el teljesen.