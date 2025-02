Íme, 2025-ben ezek a legjobb fánkozók a vidéki Magyarországon: itt a top 10-es lista!

A farsangi szezonban járunk, ilyenkor az is fánkot süt, vagy csak eszik, akinek máskor talán eszébe sem jutna. Vidéken is egyre több spéci fánkozó nyílik, ahol az év minden napja a porcukros finomság bűvöletében telik. Nézzük is, 2025-ben mennyibe kerül vidéken ez a lyukas, kerek vagy négyszögletű, puncsos vagy barackos, esetleg dubaji csokis finomság! Hol találhatók a vidék legjobb fánkozói?

Farsang időszakában már-már kötelező magyar hagyomány, hogy legalább egyszer muszáj jóllakni a fánkból. Régen úgy tartották, hogy ha a böjti időszak előtt fánkot sütöttek és ettek, akkor még a legerősebb tavaszi vihar sem sodorhatta le a ház tetejét. A fánk a szerelem és a házasság jelképe is volt: a szalag a jegygyűrűt szimbolizálta, míg a fánk megosztása a viszonzott érzéseket jelentette. Vidéken a fánksütés szinte az udvarlás részévé vált. Ebben az időszakban a legények sorra járták a lányos házakat, ahol a vendéglátás elmaradhatatlan eleme volt a fánk. Nem csupán megvendégelték a fiúkat, hanem figyelték is, hogyan kínálja őket a lány: ha megfelezte velük a fánkot, az a szerelem viszonzását jelentette.

A farsang – mint tudjuk – mozgóünnep, így minden évben más időpontra esik. Általánosságban azonban vízkereszttől (január 6.) húshagyókedd éjfélig tart. 2025-ben ez az időszak január 6-tól egészen március 4-ig húzódik. Ezt követően, hamvazószerdával veszi kezdetét a 40 napos böjt.

A fánk mára egész évben ehető slágerédesség lett, nemcsak télvíz idején kívánunk rá erre az ízes, porcukorral meghintett finomságra. Nem véletlen, hogy a Tescotól az Aldin át számos boltban és pékségben az év minden napján kapható, miközben vidéken is egyre több spéci fánkozó nyílik, ahol akár kockaformájú vagy minifánkokat is kínálnak. Most ezek között néztünk körbe: hol találhatók a vidék legjobb fánkozói, és mennyiért kínálják a fánkokat?

Vidéken is egyre több a spéci fánkozó

Ha nincs időnk vagy kedvünk fánkot sütni, akkor sem kell lemondanunk erről a tavaszváró finomságról – pedig számtalan receptünk van, amelyeket a HelloVidéken is megtalálhattok. Bár egyértelműen Budapest a hazai fánkozók központja, vidéken is egyre több helyen nyílik olyan fánkmegálló, ahol egész évben erre a porcukros különlegességre szakosodnak. Az alábbiakban összeállított top 10-es listán nem egy olyan fánkozó szerepel, amely (közösségi médiában is rákerestünk ezekre) lakókocsis-bódés, hütte jellegű talponállóként működik, és nem egy közülük lángost is árul. Ezek a helyek nemcsak a klasszikus farsangi időszakban, hanem egész évben várják az édesszájú vendégeket:

Lássuk is, TOP 10 vidéki fánkozó 2025-ben!

Íme, a Google térkép alapján összeállított vidéki fánkozók listája, ami, figyelem, nem jelent kőbe vésett rangsort, de azért beszédesek lehetnek az értékelések:

Laci Nasi Fánk, Tápiószele – Értékelés (Google) 5.0 (371) The Box Donut, Debrecen – Értékelés (Google) 4,6 (376) The Box Donut Nyíregyháza – Értékelés (Google) 4,6 (118) The Box Donut, Szombathely – Értékelés (Google) 4,5 (365) The Box Donut, Szeged – Értékelés (Google) 4,5 (363) Ibojka - Lángos és Fánk Büfé Szentendre, - Értékelés (Google) 4,4 (79) The Box Donut & Coffee Győr – Értékelés (Google) 4,4 (318) The Box Donut, Sopron – Értékelés (Google) 4,1 (114) Minifánk, Tiszafüred – Értékelés (Google) 4.0 (4) The Box Donut, Győr – Értékelés (Google) 3.8 (102)

Ez a lista azonban leginkább csak arról árulkodik, hogy a vidéki fánkozók között egy hazai franchise-hálózat az, ami leginkább felkerült az országos térképre, de számtalan kisebb pékség, kávézó, falatozó lehet még az országban, ahol remek fánkot sütnek, de ezen a listán nem szerepelnek, és a médiareklámra sem fordítanak akkora figyelmet.

Jó, ha 10 ezerből jól lakik a család – Mi mindent kínálnak ennyiért a vidéken?

Ahogy láthatjuk, a Google térképen bejelölt, így értékelést is kapott vidéki fánkozók többsége egy spéci fánkozóhoz, a „The Box Donut”-hoz tartozik, amely egy hazai franchise, amelynek fő különlegessége a négyszögletes fánk. A fővárosi üzleteken túl legalább hat vidéki helyszínen is elérhetők: Sopron, Debrecen, Szeged, Szombathely, Győr és Nyíregyháza városaiban. A fánkok itt saját, egyedi recept alapján, prémium alapanyagokból készülnek, így a leírás szerint "garantálják a kivételes ízharmóniát”. A tésztát földimogyoróolajban sütik, míg a főzött krémeket ízfokozók és mesterséges színezékek nélkül állítják elő. A cukormáz helyett 100%-os kakaóvaj tartalmú belga csokoládéba mártják őket, a különböző színeket pedig természetes alapanyagokkal érik el.

Ahány kézműves fánkozó, annyiféle árképzés, de az biztos, hogy ezek az a négyszögletes édességek - finoman szólva sem a legolcsóbb árkategóriába tartoznak. Ízesítésben is határ a csillagos ég, lehet juharszirupos, kézműves baracklekváros-fehércsokis, áfonyás chiakrémes, málna- vagy kávékrémes, dubaji csokis, és akkor hol tartunk még a felsorolásban?!

Árak a vidéki „The Box Donut”-okban 2025-ben:

Meeting Box (12 db): 20 990 Ft

Zsákba macska (6 db): 10 999 Ft

Gift BOX (3 db): 6 490 Ft

A legolcsóbb megoldás: a szupermarketes fánk

Ezek a spéci négyszögletű fánkok (1800-1900 Ft-os minimum darabárral) fel sem tudják venni a versenyt a szupermarketek látványpékségeiben kínált fánkjaival. Ami az árakat illeti, egy bolti fánk 2025-ben 200–300 forint körül mozog, a választék pedig igen széles: a klasszikus puncsos, szalagos és barackos mellett csokoládés, almás és minifánkos verziók is elérhetők. Más kérdés, milyen minőségi alapanyagokból készül, és milyen adalékanyagokat tartalmaz.

Online webáruházakban elérhető fánkok árai 2025 februárjában:

Tesco: Baracklekváros, kakaókrémes, almás-fahéjas töltelékes – 199–349 Ft/db

Auchan: Cukros, puncsos, citromos, kakaókrémes, a legdrágább az oreós – 188–399 Ft/db

Lidl: Lekváros, csokoládés vagy oreós, sütiszörny alakban vagy minicsokis-mogyorós változatban – 129–499 Ft/db

Spar: Eperízű fánk csokoládédíszítéssel – 219 Ft/db

Aldi: Színes cukormázas donut (56 g) – 229 Ft/db

Mi a helyzet a vidéki pékségekkel?

Farsang idején, ha hagyományos falusi szalagos, lekvárral töltött fánkot szeretnénk kóstolni a helyi kézműves pékségekben is érdemes körbenézni. Jellemzően, ha egész évben nincs is ott a kínálatban, sok helyen a farsang időszakában, akár előjegyzésre is sütnek.

Internet alapú kutatásunk eredményeként azt láttuk, a vidéki pékségek 2025. februárjában jellemzően 480-550 Ft / darab áron kínálják a hagyományos ízvilágú, jellemzően kerek, porcukorral hintett, lekvárral ízesített fánkokat a vidéki pékségek. Például Szigetszentmártonban a Lana pékségben 490 Ft, míg Ásotthalmon a Varga Mama pékségben a szilvalekváros kézműves fánk 550 Ft darabja.