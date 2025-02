Tavaszi fordulat a láthatáron: a hazai lepkék már érzik, mikor lesz vége a télnek

A január végi és február eleji enyhülés hatására a természet már éledezni kezdett. A Körös-Maros Nemzeti Park területein telelő, gyönyörű atalantalepkék, valamint egy másik ritka lepkefaj, a kis tavaszi araszoló egyes példányai is előbújtak rejtekhelyükről.

Ahogy a Körös-Maros Nemzeti Park bejegyzésében olvasható, azt már megszokhattuk, hogy a madarak a melegebb téli napokon is megszólalnak, fekete rigók, cinegék hangját lehet ilyenkor hallani. Lepkékkel azonban január végén általában még nem szoktunk találkozni. Idén azonban ez másképp történt. A kifejlett állapotban (imágóként) áttelelő atalantalepkék a hónap végén egyre több helyen bukkantak fel: "A tarkalepkék többségéhez hasonlóan az atalantalepke is vándorlepke, tehát egy hideg őszi periódust követően délebbre hózódik, akár a madarak, majd tavasszal érkezik vissza hozzánk. Ha azonban enyhe a tél, akkor akár át is telelhet nálunk. Idén is szép számmal akadtak olyan példányok, melyek a Dél-Alföldön teleltek, ezek bújtak elő a január végi derűsebb napokon." - írták.

Vannak lepkefajok, amelyek más stratégiát követnek: nem kifejlett állapotban, hanem tetszhalottként, bábstádiumban vészelik át a telet. Egyes fajok korábban, míg mások csak később bújnak elő a bábból a tavaszi felmelegedés hatására. Az egyik legkorábban előbukkanó faj a kis tavaszi araszoló, melynek rajzási időszaka február közepére tehető, idén azonban ez két héttel korábbra tolódott.

Felmerül a kérdés, hogy hogyan befolyásolhatja egy-egy lepkefaj állományát a korai megjelenés, majd a tavaszi felmelegedést követő visszahűlés utáni problémás peterakás. A vándorlepkéknél ez nem okoz gondot, mert a déli állományok újra és újra megjelenhetnek nálunk - írták aszakemberek. Azonban a Kárpát-medence klímájához alkalmazkodott fajok számára ez a sietség hosszú távon veszélyes lehet. Mindazonáltal valószínűleg nem lesz nagy probléma, mert ezek a lepkefajok szaporák, így ha a következő hideg időszakban sok egyed elpusztul is, ez nem feltétlenül fogja negatívan befolyásolni az állományokat.

A lepkéken kívül több más faj is megtévesztette ez az időjárás. A városlakók talán észrevették, hogy az ablakok mentén, falrepedésekben telelő harlekinkaticák és márványos poloskák is felébredtek, és megjelentek a lakásokban.