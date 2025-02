Álommeló óvodásoknak: ebben a vidéki városban már munkaszerződésük is van

Hihetetlen, de a jászberényi ovikönyvtárban nincs felnőtt, a kicsik maguk irányítják az eseményeket, ők a főnökök, a könyvkölcsönzésért felelős munkatársak, sőt, még a takarítás is az ő feladatuk! Egyszerűen zseniális!

Jászberényben egy különleges óvoda működik, ahol a nagycsoportos ovisok nemcsak játszanak, hanem valódi munkát is végeznek - írta az NLC. A lap riportjából az is kiderül, hogy jászberényi ovisok, nem vicc, tényleg önállóan működtetnek egy kis könyvtárat, és még munkaszerződésük is van. Egy üvegfallal elválasztott helyiségben dolgoznak az ügyeletes nagycsoportosok, akik egy szobányi könyvtárat üzemeltetnek, és ami még szenzációsabb, mindezt önállóan teszik.

Az Oviko Könyvtár, ahogyan azt a gyerekek hívják, még a covid-járvány idején indult, amikor Anika óvó néni és lánya – aki szintén óvodapedagógus – egy drámajáték keretében indította el a kezdeményezést. Az ovikönyvtárban a gyerekek irányítják az eseményeket, ők a főnökök, a könyvkölcsönzésért felelős munkatársak, sőt, még a takarítás is az ő feladatuk. Az igazán izgalmas a dologban pedig az, hogy a gyerekek mindezt úgy teszik, hogy se írni, se olvasni nem tudnak.

Ahogy a riportból is kiderül, a kölcsönözhető könyvek részben az óvoda tulajdonát képezik, másrészt az óvónők és a szülők adományainak köszönhetők, akik közösen gyűjtötték össze őket. Jelenleg több mint 300 kötet díszíti a polcokat, melyeket a kis könyvtárosok mind alaposan ismernek, és pontosan tudják, hogy melyik korosztály számára mely könyvet ajánlják.

A gyerekek nem csupán a könyvek kiadásáért és visszavételéért felelősek, hanem a polcok rendszerezését is elvégzik. Külön kis igazolvánnyal rendelkeznek, és heti beosztásban, párosával gondoskodnak a könyvtár működéséről. Munkaszerződésük is van, és rendszeres értekezleteken vesznek részt. A kölcsönzés menete is jól szervezett: a könyvtárosok egy tablet segítségével készítenek fényképet a gyermekről és a kikölcsönzött könyvről. Ez segít nyomon követni, hogy melyik könyv hol van, és ha valaki nem hozza vissza időben, tudják, kinél kell számon kérni. "Ez egy lehetőség és egy igazi dícsőség, hogy valaki könyvtáros lehet" – meséli az óvónéni.