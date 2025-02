Minden idők legnagyobb Kocsonyafesztiválja Miskolcon: ingyenes koncertek, óriási gasztrobuli

A valaha volt legnagyobb és legizgalmasabb Kocsonyafesztivál vár rátok Miskolcon! Február 14–16. között találkozunk Miskolc szívében az egyedülálló gasztro- és kulturális programsorozaton! A miskolci kocsonyafesztivál minden eddiginél nagyobb területen zajlik majd, több mint 80 ingyenes koncerttel, izgalmas versenyekkel és hamisítatlan téli varázslattal. És persze ott lesz a világ (szerintünk) legjobb kocsonyája is!

A Miskolci Kocsonyafesztivál története több mint két évtizedre nyúlik vissza, és az évek során az észak-magyarországi régió egyik legnépszerűbb rendezvényévé vált. . 2004-től 2013-ig hivatalos nevén: Miskolci Tél Kocsonyafesztivál. Az egyedülálló gasztro- és kulturális programsorozat célja, hogy a téli szezonban is a városba vonzza a külföldi és belföldi vendégeket, bemutatva Miskolc vendégszerető, gasztronómiai, kulturális és turisztikai értékeit. A Miskolci Kocsonyafesztivál idején a város utcái megtelnek élettel: a lacipecsenye illata keveredik a miskolci perecével, miközben a látogatók a világ legjobb kocsonyáját kóstolhatják. A fesztivál nemcsak a gasztronómiai élvezetekről szól, hanem gazdag kulturális programokkal is várja az érdeklődőket, így minden korosztály számára felejthetetlen élményt nyújt.

A Miskolci Kocsonyafesztivál tehát nem csupán egy gasztronómiai esemény, hanem a tél legnagyobb vidéki bulija, ahol a hagyományok és a modern szórakozás találkoznak, garantálva a felejthetetlen élményeket minden látogató számára. Egy kis ízelítő a tavalyi kocsonyafesztiválról:

A fesztivál névadó legendája: Béka a kocsonyában

A „Pislog, mint miskolci kocsonyában a béka” kifejezés az ország egyik legismertebb szólásává vált, de vannak más verziók is, mint például „Reszket, remeg, rezeg, mint a miskolci kocsonyában a béka”. Az egésznek van egy klasszikus története, ami így szól: Még a 19. században történt, hogy a vasúti forgalom megnyitása előtti időkben a Gömörvidék és Budapest közti kereskedelmet gömöri fuvarosok bonyolították. Miskolc ennek az útvonalnak egy közbeeső állomása volt. A fuvarosok általában a szentpéteri kapuban lévő vendégfogadókban szálltak meg éjszakára. Egyszer egy tót fuvaros a Magyar Huszárba tért be, hogy szállást kérjen. Vacsorára kocsonyát rendelt. A kocsmárosné, akit Potyka Katinak neveztek, hamarosan hozta is az ételt. A tót atyafi nekilátott az evésnek, és előbb a lé alól kikandikáló húst akarta megenni, ám ijedten ejtette el a villát „Jaj, jaj, kocsmárosné, ennek a kocsonyának szeme is van, s csak úgy hunyorgat felém!” A kocsmárosné is megijedt, de tudomásul kellett venni a dolgot, mert egy béka volt befagyva a kocsonyába.

A hagyomány szerint többször is megtörtént az eset Miskolc kocsmáiban és fogadóiban és nem csak fuvarosokkal, hanem országgyűlési képviselőkkel is, a 20. században a híres Korona Szállóban és a Három Rózsa vendéglőben is. Emlékét őrzi a porcelánból készített kocsonyástál, amit a vásárokon árulnak.

De lássuk csak, a kocsonyán kívül milyen kulturális ínyencségekkel és szórakoztató színpadi produkciókkal készülnek idén, 2025-ben Miskolcon!

Kocsonyafesztivál Miskolc - helyszín, rendezvényhelyszín

A rendezvényt a miskolci sétálóutcán, a Szinva teraszon, és a Szent István téren tartják, de korábban a Hősök tere, Miskolc-Tapolca és Lillafüred is rendezvények helyszíne volt.

Kocsonyafesztivál Miskolc (2025. február 14-16.)

2024. február 14.

Nagyszínpad

14.30 Felvonulás és megnyitó

15.00 Kacsenyák Akusztik

16.30 Brook

17.45 Bohemian Betyars

20.00 Irie Maffia

22.30 Dzsúdló

23.45 DJ Atti

Retro színpad

15.00 Wire

17.00 Veres Laci

19.00 Sipos F. Tamás

20.30 Betty Love

21.00 DJ Atti

22.00 Groovehouse

23.00 Erős VS. Spigiboy

Royal színpad

16.00 Nikosz Akusztik

17.30 Merényi Ákos

19.00 Somody Akusztik

20.15 Beliczai Balázs stand up

21.45 Mehringer

Miskolc színpad

16.00 Állatok és Takáts Tamás

17.10 Pub Vatis

18.30 Zenegép

20.00 Későn szóltál

21.30 Sky Fanatic

22.45 DJ Cece

2024. február 15.

Nagyszínpad

11.00 Iszkiri gyerekzenekar

13.00 Diósgyőri Jazz Tánc Klub

13.30 Markus Greg

15.00 Mohikán zenekar

16.00 DJ Atti

17.30 Blahalousiana

20.00 Charlie

22.30 Follow the Flow

23.45 Helldance

Retro színpad

10.00 Best of 2000’s

13.00 DJ Atti

14.00 Veres Laci

16.00 Wire

18.30 Shy Guys

19.30 Kollányi Zsuzsi

20.30 Varga Viktor

21.30 Animal Cannibals

22.30 Unique

23.00 Wire

Royal színpad

14.30 Betti

16.00 Hajdú Balázs stand up

17.30 D’allors

19.00 Dirty Slippers Akusztik

20.15 Deep Session

21.45 Mangorise

Miskolc színpad

10.00 DJ Cece

14.00 Rock and Roll Forever Band

16.00 Mini Art-Űr

17.10 Lies

18.30 Miskolci Dixiland

20.00 Rock Heaven

21.30 Z!enemi

22.45 DJ Cece

2024. február 16.

Nagyszínpad

10.00 Best of 90’s

13.15 Cory Happy Gang

14.30 Szatmári feat Szakos Andi

15.30 DJ Atti

16.30 Wire

17.30 Krisz Rudi live

Retro színpad

11.00 Alma együttes

12.00 DJ Atti

13.00 Kacsenyák Akusztik

14.30 Balkán Fanatik

16.00 Markus Greg

17.00 Zséda

19.00 Tankcsapda

Royal színpad

14.30 Day Out

16.00 Kosztik Diána és Szántó Roland

17.15 Lakatos László stand up

18.45 New Level Empire

Miskolc színpad

10.00 DJ Cece

14.30 Ildi Rider

16.00 Zsaya+Zsaya Kids

18.00 Backdoor People

19.30 Jazz Inside

A legkisebbeket sem hagyják program nélkül - Kocsonyafesztivál Miskolc

Mesés alkotóműhely

Február 14., péntek 15:00-18:00

Február 15., szombat 10:00-18:00

Február 16., vasárnap 10:00-18:00

Február 14., péntek

15:00 A kis béka - Zámborszky Eszter mesejátéka

16:00 Farsangi mókák - Garabonciás gólyalábasok előadása

17:00 Egérparádé - Gulyás László interaktív játéka

Február 15., szombat

13:00 ZENITA alapítvány műsora

14:00 Hétmérföldes Históriák - Alkalmi Csibészek gólyalábas előadása

15:00 A szegény ember muzsikája - Szépenszóló Társulat zenés meseelőadása

16:00 Paprika Jancsi és az ördögök - Kapusi Szabi Bábszínháza

17:00 Csiribiri Együttes és Bobó "KARNEVÁL"

Február 16., vasárnap

13:00 ZENITA alapítvány műsora

14:00 Vásári komédiák - Garabonciás gólyalábasok előadása

15:00 A békakirályfi házassága - Zámborszky Eszter mesemondó előadása

16:00 "A, a, a, a farsangi napokban" - Gulyás László vándormuzsikus előadása

17:00 Családi táncház kicsiktől a nagyokig a Számadó zenekarral