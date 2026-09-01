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Gazdaság

Hatalmas közvagyon kerül vissza az államhoz, újabb nagy változások jönnek

Pénzcentrum
2026. szeptember 1. 11:02

Lezárult 16, felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása, amivel legalább 1284 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. A kormány közben azt is bejelentette, hogy teljesítette az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódó vállalásait, amelynek tétje közel 3650 milliárd forintnyi forrás volt, írja a Portfolio.

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Augusztus 31-ével lezárult 16, felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása. A döntés nyomán legalább 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű közvagyon kerül vissza közvetlen állami ellenőrzés alá.

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A kormány az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódó feltételeket is teljesítette a határidőre. Magyarország számára mintegy 10 milliárd euró, vagyis közel 3650 milliárd forintnyi forrás volt a tét.

Közben az SZTFH jövője is kérdésessé vált: a kormány átvilágítja a hatóságot, és megvizsgálja, milyen módon lehetne megszüntetni. A tervek szerint feladatait a jövőben a kormány által irányított szervek vehetnék át.

Az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítására és működésére közel 2,5 milliárd forintot csoportosítanak át. Unger Anna, a hivatal vezetője szerint a szervezet politikai hovatartozástól függetlenül vizsgálná a hozzá beérkező ügyeket, miközben a vagyonvisszaszerzés és a korrupciós ügyek kezelése is a feladatai között szerepelhet.

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Címlapi kép: MTI/Balogh Zoltán
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