Jelentősen változik a tűzifa ára: a kormány az áfát is csökkenti, és januári árszinten rögzíti az árakat.
Hatalmas közvagyon kerül vissza az államhoz, újabb nagy változások jönnek
Lezárult 16, felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása, amivel legalább 1284 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. A kormány közben azt is bejelentette, hogy teljesítette az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódó vállalásait, amelynek tétje közel 3650 milliárd forintnyi forrás volt, írja a Portfolio.
Augusztus 31-ével lezárult 16, felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása. A döntés nyomán legalább 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű közvagyon kerül vissza közvetlen állami ellenőrzés alá.
A kormány az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódó feltételeket is teljesítette a határidőre. Magyarország számára mintegy 10 milliárd euró, vagyis közel 3650 milliárd forintnyi forrás volt a tét.
Közben az SZTFH jövője is kérdésessé vált: a kormány átvilágítja a hatóságot, és megvizsgálja, milyen módon lehetne megszüntetni. A tervek szerint feladatait a jövőben a kormány által irányított szervek vehetnék át.
Az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítására és működésére közel 2,5 milliárd forintot csoportosítanak át. Unger Anna, a hivatal vezetője szerint a szervezet politikai hovatartozástól függetlenül vizsgálná a hozzá beérkező ügyeket, miközben a vagyonvisszaszerzés és a korrupciós ügyek kezelése is a feladatai között szerepelhet.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Címlapi kép: MTI/Balogh Zoltán
A szakértő szerint a 7,5 százalékos hiány nagyon magas, és arról is beszélt, hogy Magyarországnak már az euró bevezetése lehet előnyösebb.
Magyarország kész tárgyalóasztalhoz ülni Horvátországgal az INA és a Mol évtizedes vitájának rendezése érdekében
Nőtt a fogyasztás és az ipar teljesítménye, miközben a mezőgazdaság és a beruházások komoly visszaesést mutattak.
365 forint felett maradt az euró, miközben a forint augusztusban vegyesen teljesített a főbb devizákkal szemben.
2,48 milliárd forintot csoportosít át a kormány az új hivatal működésére, amelynek 2027 márciusáig kell elszámolnia.
Kiderült: ezekre a területekre folyt el a termérdek közpénz az elmúlt 15 évben - az egészségügynek csak kabátgombok jutottak
Néhány területen Magyarország uniós összevetésben is kiemelkedően sokat költött: gazdasági ügyekre, kamatokra és kultúrára, sportra, vallásra.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Olyan krízis érte el a hazai termőföldeket, amire nem vagyunk felkészülve: szó szerint megsülnek a zöldségek és gyümölcsök
Az aszály és hőség súlyos károkat okozott a magyar mezőgazdaságban, aminek következtében a zöldségek és a gyümölcsök megsültek, kényszeréretté váltak, és kalciumhiánnyal küzdenek.
Fontos bejelentés érkezett az uniós pénzekről: teljesítették a feltételeket, több ezer milliárd forint a tét
A kormány teljesítette az uniós helyreállítási források lehívásához szükséges valamennyi jogalkotási feltételt és mérföldkövet
Közel ezer oldalnyi adatot és dokumentumot bocsátott a Magyar Nemzeti Bank az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának rendelkezésére.
Húzós időszak vár a magyar vásárlókra: keményen megfizethetjük a közel-keleti háború árát a benzinkutakon és a boltokban
Az iráni háború és a Hormuzi-szoros válsága az elmúlt hat hónapban 330 milliárd dollárral növelte meg a világ fosszilisenergia-importjának költségeit.
Életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba egy 40 év körüli férfit, miután tegnap hajnalban átesett a korláton a budapesti Pontoon szórakozóhely közelében.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,61 pontos csökkenéssel, 150 665,82 ponton nyitott hétfőn.
Kiírták a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. A közép- és nagyfeszültségű hálózaton összesen 702 megavoltamper (MVA) szabad kapacitást osztanak ki a nyertes beruházók...
Júliusban az ipari termelői árak az egy évvel korábbit átlagosan 1,0, az előző havit 1,4%-kal múlták felül.
Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzésekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Széttették a karjukat a brüsszeli vezetők a Duna idei katasztrófája után: ötletük sincs a tűzoltásra – ebből óriási baj lehet jövőre
A stratégiailag jelentős folyók esetében a vízhiány az energiatermelést, a hajózást, az ivóvízellátást és a mezőgazdaságot egyszerre veszélyezteti.
Az eurót délután hat órakor 365,25 forinton jegyezték a reggel hét órai 365,36 forint után.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.