Hatalmas közvagyon kerül vissza az államhoz, újabb nagy változások jönnek

Lezárult 16, felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása, amivel legalább 1284 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. A kormány közben azt is bejelentette, hogy teljesítette az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódó vállalásait, amelynek tétje közel 3650 milliárd forintnyi forrás volt, írja a Portfolio.

Augusztus 31-ével lezárult 16, felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása. A döntés nyomán legalább 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű közvagyon kerül vissza közvetlen állami ellenőrzés alá.

A kormány az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódó feltételeket is teljesítette a határidőre. Magyarország számára mintegy 10 milliárd euró, vagyis közel 3650 milliárd forintnyi forrás volt a tét.

Közben az SZTFH jövője is kérdésessé vált: a kormány átvilágítja a hatóságot, és megvizsgálja, milyen módon lehetne megszüntetni. A tervek szerint feladatait a jövőben a kormány által irányított szervek vehetnék át.

Az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítására és működésére közel 2,5 milliárd forintot csoportosítanak át. Unger Anna, a hivatal vezetője szerint a szervezet politikai hovatartozástól függetlenül vizsgálná a hozzá beérkező ügyeket, miközben a vagyonvisszaszerzés és a korrupciós ügyek kezelése is a feladatai között szerepelhet.

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Címlapi kép: MTI/Balogh Zoltán