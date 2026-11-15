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Balatonfüred, 2026. február 25. A drónnal készült felvételen a balatonfüredi Brázay park 2026. február 25-én. MTI/Vasvári Tamás
Gazdaság

Drasztikus szigorítás jön Balaton partján: változnak az építési szabályok, jöhet az építési tilalom is

MTI
2026. november 15. 10:55 2 perc

Szigorítják a balatoni építkezések szabályait, megállítják a tópart további túlzott beépítését - közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán vasárnap. Vitézy Dávid posztjában kiemelte: a Balaton Magyarország egyik legfontosabb természeti és kulturális öröksége.

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Az elmúlt évtizedekben mégis túl sok olyan beruházás valósult meg a partján, amely ugyan megfelelt az akkori előírásoknak, de nem vette figyelembe a táj értékeit, a helyiek érdekeit és a térség infrastruktúrájának teherbírását. Ezért társadalmi egyeztetésre bocsátották az építésügyi törvények módosítását, amelynek egyik legfontosabb eleme a balatoni építési szabályok szigorítása.

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A javaslat több lényeges változást tartalmaz - jelezte a miniszter. A vízparti területeken főszabály szerint nem lehetne tovább növelni a megengedett beépítettséget és épületmagasságot, vagy csökkenteni az előírt zöldfelületek arányát.

A természeti és építészeti értékek megőrzése érdekében a kormány meghatározott területeken, legfeljebb három évre változtatási, telekalakítási vagy építési tilalmat rendelhetne el.

Erősítik a Balaton-part közhasználatának védelmét, és az önkormányzatok, valamint az állam elővásárlási jogát a vízparti ingatlanoknál. Önálló Balatoni Építészeti Tervtanácsot hoznának létre, amely a balatoni főépítész vezetésével vizsgálná a térség jelentősebb építészeti beruházásait. Emellett erősítik a természetes partszakaszok, a nádasok és a közstrandok védelmét is, új, szigorúbb szabályok vonatkoznak a nádasok védelmére - ismertette Vitézy Dávid.

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Nem az a cél, hogy a Balatonnál ne lehessen fejleszteni, hanem az, hogy a fejlesztések alkalmazkodjanak a Balatonhoz, és ne a Balatont alakítsák át minden új beruházás kedvéért, főleg nem a vízparti természeti sáv kárára - hangsúlyozta bejegyzésében a miniszter. A tervezet november 21-ig véleményezhető a kormány honlapján.

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Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
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