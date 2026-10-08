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Elképesztő formában a forint: így áll most az euróval és a dollárral szemben a magyar fizetőeszköz
Kissé erősödött a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéshez képest. Az euró 365,88, a dollár 326,55, a svájci frank pedig 392,20 forinton állt reggel hat órakor. A forint az októberi kezdéshez képest az euróval szemben erősödött, a dollárral és a frankkal szemben viszont gyengült.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Reggel hat órakor az euró jegyzése 365,88 forinton állt az előző délután hat órai 365,96 forintos jegyzés után. A dollár jegyzése 326,55 forintra csökkent 327,18 forintról, a svájci franké pedig 392,20 forintra ment lejjebb 392,40-ről.
Csütörtök reggeli jegyzésén a forint erősebben áll a 41. heti, hétfői kezdésnél; 0,7 százalékkal az euró, egy százalékkal a dollár és 1,2 százalékkal a svájci frank ellenében.
Az októberi kezdéshez képest a forint vegyes eredményt mutat, 0,2 százalékkal erősödött az euróval szemben, de 0,8, illetve 1,3 százalékkal gyengült a dollár és a svájci frank ellenében.
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