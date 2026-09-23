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Gazdaság

Hatalmas bejelentést tett az államtitkár: óriási beruházás indul, hamarosan örökre elfelejthetjük a méregdrága gázt?

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 15:07

Magyarország energiaimport-kitettsége megközelíti a nyolcvan százalékot, ami európai viszonylatban is kiemelkedően magas. A kiszolgáltatottság csökkentése érdekében a kormány egy új energiastratégia elfogadására és nagyszabású, hosszú távú fejlesztésekre, köztük egy 8 gigawattos szélerőműpark kiépítésére készül. Az idei nyári paksi leállás rávilágított a helyzet súlyosságára, ugyanis a hazai termelés hiánya miatt az ország napi importszámlája a többszörösére ugrott, a csúcsidőszakokban pedig nálunk volt a legmagasabb az áram ára Európában - közölte a Portfolio.

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Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára a Magyar Elektrotechnikai Egyesület balatonfüredi vándorgyűlésén hangsúlyozta, hogy bár a villamos energiáé a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll jól az energetikai felkészülés terén. A drasztikus importkitettség miatt hazánk egyfajta "potyautasként" van jelen az európai hálózatban, hiszen nem termel annyi villamos energiát, mint amennyit elfogyaszt. Bár a hazai erőműparkok felújításának és bővítésének elhalasztásával bizonyos beruházási összegeket meg lehetett spórolni, ez a stratégia folyamatos többletköltségeket generál, mivel a kritikus órákban az ország kénytelen drágán külföldi áramot vásárolni. Bizonyos esetekben a régiós erőművek sokkal olcsóbban tudtak áramot biztosítani, mint a hazaiak.

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Ennek a sebezhetőségnek a pénzügyi és ellátásbiztonsági hatásai már az idei augusztusi paksi leállás idején is élesen megmutatkoztak. A kieső kapacitások miatt a napi importszámla 0,6 milliárd forintról közel 4 milliárd forintra emelkedett, az esti csúcsórákban pedig az importigény majdnem elérte a hálózat fizikai kapacitáskorlátait. A krízist végül a fogyasztói igények jelentős mérséklődésével sikerült átvészelni, ami bizonyítja, hogy a jövőben elkerülhetetlenek a komoly beruházások.

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A jelenlegi hazai termelési szerkezetben a Paksi Atomerőmű a felhasználás mintegy harminc százalékát fedezi. Ezt jelentős – a gázerőművek termelését is meghaladó – naperőművi kapacitások egészítik ki, ám ezek működése az államtitkár szerint egyelőre nem elég hatékony.

A hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés elérése érdekében irányváltásra és kormányzati ciklusokon átívelő fejlesztésekre van szükség. Ennek egyik legfontosabb eleme egy 8 gigawattos szélerőműpark kiépítése a 2040 és 2050 közötti időszakban, ami nagyságrendekkel haladja meg a jelenleg futó tendereket. Az ágazatot érintő, elsősorban a nukleáris energiára és a megújulókra építő új energiastratégia keretrendszere az iparági egyeztetéseket követően még az idei év végére elkészül.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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