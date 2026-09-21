2026. szeptember 21. hétfő Máté, Mirella
16 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
bitcoin absztrakt 3d koncepcióKriptopénz érme design, saját tervezés.
Gazdaság

Elképesztő menetelés várható a bitcoin piacán: olyan magasságokba törhet az árfolyam, amire rég volt példa

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 15:44

A bitcoin hétfőn átlépte a 85 000 dolláros szintet, folytatva az elmúlt napok erőteljes raliját. A piaci szereplők egyre inkább abban bíznak, hogy véget ért a kriptotél, amely a 2025. októberi, 126 000 dollár feletti történelmi csúcs óta tartott – írta meg a CNBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Bitcoin hétfő reggel 85 229 dollárig emelkedett, ami január vége óta a legmagasabb árfolyamnak számít. Bár a bitcoin idén még mínuszban van, az elmúlt öt napban több mint 7 százalékot, három hónap alatt pedig közel 35 százalékot erősödött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Matt Hougan, a Bitwise befektetési igazgatója úgy nyilatkozott, hogy szerinte a kriptotél véget ért, és a kriptopiaci történelem leghosszabb, egyben legerősebb piaca következhet.

Hougan szerint az árfolyam csökkenésének idején is javultak a fundamentumok, hiszen nőtt a blokkláncokon zajló tranzakciók száma, miközben olyan nagyvállalatok is egyre aktívabbak a szektorban, mint a BlackRock. "Szokatlan helyzet állt elő, hiszen ciklikus áresés zajlott úgy, hogy közben az alapok strukturálisan javultak. Most az árak felzárkózhatnak az év végére" – fogalmazott.

Kapcsolódó cikkeink:

A BTIG elemzői vasárnapi elemzésükben azt írták, hogy amennyiben a bitcoin 75 000 dolláros támaszszintje kitart, a vevők a 82 000 dolláros ellenállási szintet áttörve akár 90 000 dollárig is felnyomhatják az árfolyamot. A kriptopiachoz köthető részvények – köztük a Strategy és a Coinbase papírjai – szintén emelkedtek a hétfői nyitás előtti kereskedésben.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A rali annak ellenére folytatódott, hogy az amerikai szenátus a múlt héten elutasította a Clarity Act továbbvitelét, amely megosztotta volna a kriptopiaci felügyeletet az SEC és a CFTC között. Hougan szerint ez paradox módon kedvező is lehet az árfolyamnak, mivel a két felügyeleti szerv jelenlegi vezetése kifejezetten kriptobarát, így a törvény hiányában akár erősebb iparágpárti szabályozás is érvényesülhet.

A Bitwise befektetési igazgatója egy további fontos piaci dinamikára is felhívta a figyelmet, mégpedig arra, hogy a befektetők elkezdtek átcsoportosítani a mesterségesintelligencia-részvényekből vissza a kriptopiacra. Mint mondta, a mesterséges intelligencia körüli felhajtás korábban elszívta a levegőt a kriptovaluták elől, most viszont, hogy az AI-szektor lendülete mérséklődött, a tőke elkezdett visszaáramlani a digitális eszközökbe.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #árfolyam #gazdaság #tőzsde #bitcoin #szabályozás #részvények #kriptovaluta #mesterséges intelligencia #ai #kriptodeviza
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:02
16:55
16:44
16:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 21. 16:55
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. szeptember 21. 15:05
Elveszi a munkánkat a mesterséges intelligencia? A számok valami egészen mást mutatnak
Az elmúlt években arról szóltak a hírek, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkánk. Mostanr...
MEDIA1  |  2026. szeptember 21. 14:56
Változás: új szóvivőket kapott a Fővárosi Törvényszék
Szeptember 15-től dr. Madarasi Anna fővárosi törvényszéki bíró és dr. Bozó Gergő fővárosi törvényszé...
iO Charts  |  2026. szeptember 21. 10:01
Részvényportfólió: milyen cégeket keresek?
A részvényportfólió építés cikk második részében az egyedi részvényeimet fogom kategóriákba sorolni,...
Holdblog  |  2026. szeptember 21. 09:08
Pánik tört ki a török tőzsdén, ahogy a hatóságok lecsaptak a piaci manipulációra
Török alapkezelők illikvid részvények manipulálásával értek el extra hozamot, befektetők tömegét bec...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 21.
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
2026. szeptember 20.
Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás
2026. szeptember 21.
Atyaég, egyetlen éjszaka árából vidéki lakást vehetsz: itt költik a tízmilliókat a világ legtehetősebb vendégei
2026. szeptember 21.
Kényszerlépésre készül az MNB? Mindenki pénztárcáját érintő döntés születhet: erre számíthatunk 2026-ban
2026. szeptember 21.
Nem várt fordulat a lakáspiacon: hirtelen rengeteg lakóingatlan ára esett be, jár rájuk az állami gigatámogatás
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 21. hétfő
Máté, Mirella
39. hét
Szeptember 21.
ENSZ nemzetközi békenap
Szeptember 21.
A hála világnapja
Szeptember 21.
Alzheimer világnap
Szeptember 21.
A magyar termék napja
Szeptember 21.
A magyar dráma ünnepe
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
22 órája
Megszólalt a nyugdíjszakértő: tarthatatlan a hazai rendszer, nyugdíjkorhatár-csökkentésre is szükség lenne
2
7 napja
Megszólalt a Roszatom vezére a Paks II projektről: egyértelműen üzent a magyar kormánynak Lihacsov
3
2 hete
Meglepő fordulat a paksi fenékküszöb ügyében: ezt mondja az Európai Bizottság
4
3 napja
Magyar Péter fontos bejelentéseket tett: ekkor jöhet a nyugdíjas SZÉP-kártya, húsz évre visszamenőleg vizsgálódhat a NAV
5
1 hete
Megszólalt a korábbi pénzügyminiszter, Bokros Lajos: "A Tisza-kormány 100 nap alatt még semmit sem tett a gazdaságért"
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hedge
Fedezeti ügylet, amellyel az árfolyam nem kívánt változásából adódó kockázatot igyekeznek kivédeni a piaci szereplők. Ennek érdekében jövőbeli időpontra, devizára, összegre szóló vételi vagy eladási opciót, jogot vásárolnak díj ellenében.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 21. 16:02
Atyaég, egyetlen éjszaka árából vidéki lakást vehetsz: itt költik a tízmilliókat a világ legtehetősebb vendégei
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 21. 13:35
Megindult a forint a hét elején: sorsdöntő lépésre készül az MNB, nagyot szólhat a keddi bejelentés
Agrárszektor  |  2026. szeptember 21. 16:32
Már látni, kapunk-e nagy esőt a héten: itt a friss előrejelzés