Elképesztő menetelés várható a bitcoin piacán: olyan magasságokba törhet az árfolyam, amire rég volt példa

A bitcoin hétfőn átlépte a 85 000 dolláros szintet, folytatva az elmúlt napok erőteljes raliját. A piaci szereplők egyre inkább abban bíznak, hogy véget ért a kriptotél, amely a 2025. októberi, 126 000 dollár feletti történelmi csúcs óta tartott – írta meg a CNBC.

A Bitcoin hétfő reggel 85 229 dollárig emelkedett, ami január vége óta a legmagasabb árfolyamnak számít. Bár a bitcoin idén még mínuszban van, az elmúlt öt napban több mint 7 százalékot, három hónap alatt pedig közel 35 százalékot erősödött.

Matt Hougan, a Bitwise befektetési igazgatója úgy nyilatkozott, hogy szerinte a kriptotél véget ért, és a kriptopiaci történelem leghosszabb, egyben legerősebb piaca következhet.

Hougan szerint az árfolyam csökkenésének idején is javultak a fundamentumok, hiszen nőtt a blokkláncokon zajló tranzakciók száma, miközben olyan nagyvállalatok is egyre aktívabbak a szektorban, mint a BlackRock. "Szokatlan helyzet állt elő, hiszen ciklikus áresés zajlott úgy, hogy közben az alapok strukturálisan javultak. Most az árak felzárkózhatnak az év végére" – fogalmazott.

A BTIG elemzői vasárnapi elemzésükben azt írták, hogy amennyiben a bitcoin 75 000 dolláros támaszszintje kitart, a vevők a 82 000 dolláros ellenállási szintet áttörve akár 90 000 dollárig is felnyomhatják az árfolyamot. A kriptopiachoz köthető részvények – köztük a Strategy és a Coinbase papírjai – szintén emelkedtek a hétfői nyitás előtti kereskedésben.

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A rali annak ellenére folytatódott, hogy az amerikai szenátus a múlt héten elutasította a Clarity Act továbbvitelét, amely megosztotta volna a kriptopiaci felügyeletet az SEC és a CFTC között. Hougan szerint ez paradox módon kedvező is lehet az árfolyamnak, mivel a két felügyeleti szerv jelenlegi vezetése kifejezetten kriptobarát, így a törvény hiányában akár erősebb iparágpárti szabályozás is érvényesülhet.

A Bitwise befektetési igazgatója egy további fontos piaci dinamikára is felhívta a figyelmet, mégpedig arra, hogy a befektetők elkezdtek átcsoportosítani a mesterségesintelligencia-részvényekből vissza a kriptopiacra. Mint mondta, a mesterséges intelligencia körüli felhajtás korábban elszívta a levegőt a kriptovaluták elől, most viszont, hogy az AI-szektor lendülete mérséklődött, a tőke elkezdett visszaáramlani a digitális eszközökbe.