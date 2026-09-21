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Szőlőültetvények és dombok, Magyarország, Tokaj – az UNESCO világörökség része.
Gazdaság

Ezen a vidéki településen találta meg számításait Ungváry Krisztián: ettől retteg a legjobban az ismert történész

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 15:53

Súlyos veszélyt jelent a magyar szőlőültetvényekre az aranyszínű sárgaság nevű betegség, amely mára valamennyi hazai borvidéken megjelent. A szakértők szerint gyors és összehangolt védekezés hiányában szélsőséges esetben akár a hazai tőkék nagy része is elpusztulhat.

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Ungváry Krisztián történész-borász, aki Tokaj-Hegyalján gazdálkodik, a 24.hu-nak adott interjújában arra figyelmeztet, hogy a hatékony védekezés elmaradása esetén akár a hazai szőlők 60-70 százaléka is áldozatul eshet a kórnak.

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A szőlő aranyszínű sárgasága (Flavescence dorée) az elmúlt időszakban a hazai szőlészet és borászat egyik legnagyobb növényegészségügyi kockázatává lépett elő. Bár a betegséget már több mint egy évtizede, 2013-ban azonosították hazánkban, a terjedése mostanra drasztikusan felgyorsult. Megfelelő védekezés hiányában egy-egy fertőzött ültetvényen a tőkék 80-100 százaléka is megbetegedhet - erről korábban az Agrárszektor is írt.

Molnár Ákos, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja ezt a legrosszabb forgatókönyvnek tartja, amely reményei szerint elkerülhető. Abban azonban minden szakmabeli egyetért, hogy a probléma már most is rendkívül komoly, megfékezése pedig azonnali, összehangolt cselekvést követel a gazdáktól.

 

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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