Ezen a vidéki településen találta meg számításait Ungváry Krisztián: ettől retteg a legjobban az ismert történész

Súlyos veszélyt jelent a magyar szőlőültetvényekre az aranyszínű sárgaság nevű betegség, amely mára valamennyi hazai borvidéken megjelent. A szakértők szerint gyors és összehangolt védekezés hiányában szélsőséges esetben akár a hazai tőkék nagy része is elpusztulhat.

Ungváry Krisztián történész-borász, aki Tokaj-Hegyalján gazdálkodik, a 24.hu-nak adott interjújában arra figyelmeztet, hogy a hatékony védekezés elmaradása esetén akár a hazai szőlők 60-70 százaléka is áldozatul eshet a kórnak.

A szőlő aranyszínű sárgasága (Flavescence dorée) az elmúlt időszakban a hazai szőlészet és borászat egyik legnagyobb növényegészségügyi kockázatává lépett elő. Bár a betegséget már több mint egy évtizede, 2013-ban azonosították hazánkban, a terjedése mostanra drasztikusan felgyorsult. Megfelelő védekezés hiányában egy-egy fertőzött ültetvényen a tőkék 80-100 százaléka is megbetegedhet - erről korábban az Agrárszektor is írt.

Molnár Ákos, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja ezt a legrosszabb forgatókönyvnek tartja, amely reményei szerint elkerülhető. Abban azonban minden szakmabeli egyetért, hogy a probléma már most is rendkívül komoly, megfékezése pedig azonnali, összehangolt cselekvést követel a gazdáktól.