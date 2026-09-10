A BYD szegedi autógyárának építése és a beszállítói lánc kialakítása folyamatosan halad, a kínai óriásvállalat már közel kétszáz magyarországi partnerrel áll üzleti kapcsolatban.
Emelkedéssel indulhat a kereskedés a budapesti tőzsdén, ezeket a részvényeket figyelik
A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a csütörtöki kereskedés kisebb pozitív korrekcióval indulhat, a hangulat azonban továbbra is érzékeny lehet az Iránból érkező hírekre az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 1047,79 pontos, 0,7 százalékos csökkenéssel 147 921,60 ponton zárt szerdán.
Varga Zoltán kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 44 828 forintnál látható támasz, 45 882 forintnál ellenállási szint. Az OTP célárfolyamát az Oddo BHF 42 200 forintról 52 700 forintra emelte, az ajánlást semlegesről felülteljesítőre változtatták. Szerdán az OTP-részvények ára 280 forinttal, 0,61 százalékkal 45 400 forintra esett, forgalmuk 11,4 milliárd forintot tett ki.
A Mol lefordult az 5083 forintos ellenállásról, támasz továbbra is 4958 forintnál húzódik. A Mol célárfolyamát a PKO BP Securities 3612 forintról 6143 forintra emelte, az ajánlást tartásról vételre javították. Az előző nap a Mol 60 forinttal, 1,18 százalékkal 5005 forintra csökkent 4,8 milliárd forintos forgalomban.
A Richter grafikonján változatlanul 12 640 forintnál látható ellenállás, míg támaszt az 50 napos mozgóátlag jelent 12 393 forintnál. Az Oddo BHF megkezdte a Richter részvényeinek elemzését. A gyógyszergyártó papírjára 14 ezer forintos célárat határozott meg, ajánlása pedig semleges. Szerdán a Richter-papírok árfolyama megállt 12 580 forinton, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom a 2557 forintos támasz alatt zárt, amely így már ellenállást képez, a következő szint 2488 forintnál látható. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,17 százalékkal 2538 forintra gyengült, forgalma 929,9 millió forint volt.
Brüsszel szerint egyelőre nincs megerősítés hivatalos osztrák panaszról, Bécs pedig azt mondja, nem fordultak panasszal az EU-hoz.
A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki, a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg.
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul
Nagyon fontos figyelmeztetést kaptak a magyar vállalkozások: súlyos árat fizethet, aki elköveti ezt a hibát
Az MNB alelnöke szerint a forint gyengítése inflációs spirált indíthat el, a tartós felzárkózás kulcsa a termelékenység.
A hivatalos értesítés befogadását követően az Európai Bizottságnak alapesetben egy hónapja van az értékelésre és arra, hogy javaslatot tegyen a tagállami minisztereknek.
Azonnali lezárást és kényszerirtást rendeltek el két magyar baromfitelepen: elképesztő pusztítást végzett a vírus
Mintegy 220 ezer brojlercsirkét tartó két fülöpházi telepen mutatták ki a baromfipestis-vírust.
A döntéshozók egyetértettek abban is, hogy az alapkamat további pályájáról a szeptemberi Inflációs jelentés alapján döntenek.
A kormány nem hatósági árstopban gondolkodik: célzott támogatással segítenék a dízellel közlekedő autósokat.
Július óta nem volt ilyen magasan a Brent ára: már 99,5 dollárba kerül egy hordó.
Színt vallott a szakértő: jöhetnek a kormány fájdalmas döntései, kemény idők várhatnak a magyar családokra
A kormány első száz napja után egyre sürgetőbbé válik a választási ígéretek számonkérése és a súlyos gazdasági örökség kezelése.
Két évvel Mario Draghi uniós versenyképességi jelentésének közzététele után a javaslatok alig 16 százaléka valósult meg teljesen.
Veszélyes csapda felé robog a magyar gazdaság? Hiába a mostani felpörgés, óriási pofon jöhet 2030-ra
Legkésőbb 2025 tavaszára világossá vált, hogy a magyar gazdaság a stagfláció csapdájában ragadt
Több mint húsz év után az inflációs cél csökkentésére készül a Magyar Nemzeti Bank.
Kedden a BÉT részvényindexe, a BUX 1426,54 pontos, 0,97 százalékos emelkedéssel, 148 969,39 ponton zárt.
Az eurót reggel hét órakor 363,42 forinton jegyezték a kedd délután hat órai 363,18 forint után.
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
Paks II. esetében az orosz hitel törlesztése folyamatos, évi sok milliárdos közvetlen állami szubvenciót igényel majd, amelyet az adófizetők fognak állni.
Bár nem jelentősen, de az esti zárásra a forint erősödött a főbb devizákkal szemben.
A parlament eltörölte a vármegyék elnevezését és csökkentette Magyar Péter fizetését.
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul