Emelkedéssel indulhat a kereskedés a budapesti tőzsdén, ezeket a részvényeket figyelik

A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a csütörtöki kereskedés kisebb pozitív korrekcióval indulhat, a hangulat azonban továbbra is érzékeny lehet az Iránból érkező hírekre az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 1047,79 pontos, 0,7 százalékos csökkenéssel 147 921,60 ponton zárt szerdán.

Varga Zoltán kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 44 828 forintnál látható támasz, 45 882 forintnál ellenállási szint. Az OTP célárfolyamát az Oddo BHF 42 200 forintról 52 700 forintra emelte, az ajánlást semlegesről felülteljesítőre változtatták. Szerdán az OTP-részvények ára 280 forinttal, 0,61 százalékkal 45 400 forintra esett, forgalmuk 11,4 milliárd forintot tett ki.

A Mol lefordult az 5083 forintos ellenállásról, támasz továbbra is 4958 forintnál húzódik. A Mol célárfolyamát a PKO BP Securities 3612 forintról 6143 forintra emelte, az ajánlást tartásról vételre javították. Az előző nap a Mol 60 forinttal, 1,18 százalékkal 5005 forintra csökkent 4,8 milliárd forintos forgalomban.

A Richter grafikonján változatlanul 12 640 forintnál látható ellenállás, míg támaszt az 50 napos mozgóátlag jelent 12 393 forintnál. Az Oddo BHF megkezdte a Richter részvényeinek elemzését. A gyógyszergyártó papírjára 14 ezer forintos célárat határozott meg, ajánlása pedig semleges. Szerdán a Richter-papírok árfolyama megállt 12 580 forinton, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom a 2557 forintos támasz alatt zárt, amely így már ellenállást képez, a következő szint 2488 forintnál látható. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,17 százalékkal 2538 forintra gyengült, forgalma 929,9 millió forint volt.