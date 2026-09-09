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Gazdaság

Megtorpanás jöhet a magyar tőzsdén: mínuszban indulhat a kereskedés, ezeket a részvényeket figyelik

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 9. 08:54

A nemzetközi befektetői hangulat elbizonytalanodása miatt csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kedden a BÉT részvényindexe, a BUX 1426,54 pontos, 0,97 százalékos emelkedéssel, 148 969,39 ponton zárt. Varga Zoltán jelezte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában jelentős pozitív korrekció történt, ezzel eltávolodott a 44 828 forintos támasztól és az 50 napos mozgóátlag közelébe ért, amely 46 279 forintnál látható. A részvény ára 680 forinttal, 1,51 százalékkal 45 680 forintra nőtt, forgalma 8,1 milliárd forintot tett ki kedden.

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A Richter ugyanakkor újabb támaszt tört le 12 640 forintnál, amely így már ellenállás, míg a következő támasz az 50 napos mozgóátlag 12 381 forintnál. A papír árfolyama 130 forinttal, 1,02 százalékkal 12 580 forintra csökkent kedden, forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.

A Mol grafikonján továbbra is 4958 forintnál látható támasz, 5082 forintnál pedig ellenállás húzódik. Kedden a részvény 81 forinttal, 1,63 százalékkal 5065 forintra erősödött, 2,6 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom jegyzése változatlanul a 2557 forintos támasz felett tartózkodik, ellenállási szint 2626 forintnál látható. A papír árfolyama 16 forinttal, 0,63 százalékkal 2568 forintra emelkedett, forgalma 649,2 millió forint volt kedden.
Címlapkép: Getty Images
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