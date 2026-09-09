Az eurót reggel hét órakor 363,42 forinton jegyezték a kedd délután hat órai 363,18 forint után.
Megtorpanás jöhet a magyar tőzsdén: mínuszban indulhat a kereskedés, ezeket a részvényeket figyelik
A nemzetközi befektetői hangulat elbizonytalanodása miatt csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Kedden a BÉT részvényindexe, a BUX 1426,54 pontos, 0,97 százalékos emelkedéssel, 148 969,39 ponton zárt. Varga Zoltán jelezte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában jelentős pozitív korrekció történt, ezzel eltávolodott a 44 828 forintos támasztól és az 50 napos mozgóátlag közelébe ért, amely 46 279 forintnál látható. A részvény ára 680 forinttal, 1,51 százalékkal 45 680 forintra nőtt, forgalma 8,1 milliárd forintot tett ki kedden.
A Richter ugyanakkor újabb támaszt tört le 12 640 forintnál, amely így már ellenállás, míg a következő támasz az 50 napos mozgóátlag 12 381 forintnál. A papír árfolyama 130 forinttal, 1,02 százalékkal 12 580 forintra csökkent kedden, forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.
A Mol grafikonján továbbra is 4958 forintnál látható támasz, 5082 forintnál pedig ellenállás húzódik. Kedden a részvény 81 forinttal, 1,63 százalékkal 5065 forintra erősödött, 2,6 milliárd forintos forgalomban.
A Magyar Telekom jegyzése változatlanul a 2557 forintos támasz felett tartózkodik, ellenállási szint 2626 forintnál látható. A papír árfolyama 16 forinttal, 0,63 százalékkal 2568 forintra emelkedett, forgalma 649,2 millió forint volt kedden.
Július óta nem volt ilyen magasan a Brent ára: már 99,5 dollárba kerül egy hordó.
Színt vallott a szakértő: jöhetnek a kormány fájdalmas döntései, kemény idők várhatnak a magyar családokra
A kormány első száz napja után egyre sürgetőbbé válik a választási ígéretek számonkérése és a súlyos gazdasági örökség kezelése.
Két évvel Mario Draghi uniós versenyképességi jelentésének közzététele után a javaslatok alig 16 százaléka valósult meg teljesen.
Veszélyes csapda felé robog a magyar gazdaság? Hiába a mostani felpörgés, óriási pofon jöhet 2030-ra
Legkésőbb 2025 tavaszára világossá vált, hogy a magyar gazdaság a stagfláció csapdájában ragadt
Több mint húsz év után az inflációs cél csökkentésére készül a Magyar Nemzeti Bank.
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
Paks II. esetében az orosz hitel törlesztése folyamatos, évi sok milliárdos közvetlen állami szubvenciót igényel majd, amelyet az adófizetők fognak állni.
A parlament eltörölte a vármegyék elnevezését és csökkentette Magyar Péter fizetését.
A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet szerint a visszaeső cégeknek akár az előző évi nettó árbevételük 0,5 százalékát is be kellene fizetniük bírságként.
Egyre súlyosabb pénzügyi krízisben Budapest: tologatni kell a számlákat, már a tömegközlekedést is érinti
A főváros súlyosbodó likviditási gondjai miatt Karácsony Gergely jövő tavaszra halasztotta a BKK egyik fő partnerének, az ArrivaBusnak járó 9 milliárd forintos kifizetést.
Nem változott számottevően a forint árfolyama kedd reggel az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Brutális szakadék tátong a magyar társadalomban: ez az a korosztály, amelyik óriási bajban van már a hónap végén
A fiatalok optimisták, az idősek bizonytalanok. 30 pont a különbség köztük, és ez nem véletlen.
Az energetikai szakértő szerint a befagyasztott lakossági energiaárak hosszú távú fenntartása már nem fenntartható, és a fogyasztói gondolkodáson is változtatni kell.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 205,06 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 147 542,85 ponton zárt hétfőn.
Hétfő estére 363,83 forintra emelkedett az euró árfolyama, miközben a dollár és a svájci frank is drágult.
Fény derült a féltve őrzött adatokra: erre szórt el iszonyatos milliárdokat az MNB Varga Mihály vezetése alatt
Az adatok megismerését komoly jogi vita előzte meg.
Már 697 forint a gázolaj országos átlagára, a kormány pedig célzott segítséget adna a dízelt használóknak.
A napokban hivatalba lépő vezető hangsúlyozta, hogy a NAV működése közvetlen hatással van a költségvetés biztonságára, a gazdaság versenyképességére és az állami intézményekbe vetett társadalmi...
Hiába ígérték, borul a papírforma: kiszivárgott iratok leplezték le, mikor indulhat be valójában Paks II
A Roszatom érdemben nem kommentálta az értesüléseket.