Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Figyelem! Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
Az MVM szeptember 21. és 29. között átfogó informatikai rendszerátállítást végez földgáz-ügyfélkiszolgálási rendszerén. A fejlesztés ideje alatt átmenetileg korlátozott lesz a földgázszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés. Az átállás előkészületei miatt már szeptember 17-étől nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobilalkalmazás, valamint szünetel az előre fizetős mérők feltöltése is. Az ügyfélszolgálatokon egyes ügyek intézése sem lehetséges már 17-étől, továbbá még október elején is várhatóak korlátozások az ügyintézésben. Az átállás érinti a versenypiaci rövid távú kapacitásigények kezelését is.
Az MVM a következő hamarosan tovább fejleszti ügyfélkiszolgálási háttérrendszerét, valamint online felületeit és mobilalkalmazását. Ennek részeként szeptember második felében és október első napjaiban jelentős informatikai karbantartást végez a földgázfelhasználókat kiszolgáló rendszerén.
A karbantartás időtartama alatt a földgázfelhasználók számára nem lesz elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és mobilalkalmazása, továbbá az előre fizetős mérők feltöltésére sem lesz lehetőség. Az MVM arra kéri érintett földgázfelhasználókat, hogy a tervezhető ügyeiket lehetőség szerint szeptember 17. előtt vagy október első napjai után intézzék, ezzel is elősegítve a gördülékeny ügyintézést. A versenypiaci ügyfeleket arra kérik, hogy a leállási időszakra vonatkozó rövid távú kapacitásigényüket legkésőbb szeptember 17-én reggel 9 óráig küldjék meg az MVM Next felé.
Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek különösen fontos, hogy még szeptember 17-e előtt gondoskodjanak mérőjük feltöltéséről, így a gázszolgáltatás a karbantartás teljes időtartama alatt is folyamatosan biztosított marad.
Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba
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