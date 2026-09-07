A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 205,06 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 147 542,85 ponton zárt hétfőn.
Holoda Attila kimondta: baj van a rezsicsökkentéssel, nagy változás jöhet a rendszerben
Jelentős változások körvonalazódnak a magyar energiapolitikában, a rezsicsökkentés rendszere pedig szintén átalakításra szorulhat. Holoda Attila energetikai szakértő szerint a lakossági energiaárak befagyasztásának fenntartása nemcsak a költségvetésre és a pénztárcákra, hanem a fogyasztói gondolkodásra is káros hatással van. A szakember szerint az okos mérők és a dinamikus árazás elterjedése hatékonyabb energiafelhasználásra ösztönözhetné a háztartásokat. A témáról a HVG Közös költség című podcastjában beszélt.
Jelentős változások indultak el a magyar energiapolitikában az elmúlt hetekben: a paksi atomerőmű körüli kríziskezelés, a szélerőmű-építési tender és a fejlesztésekhez szükséges uniós források megszerzésében is új irány rajzolódhat ki. Holoda Attila energetikai szakértő szerint ugyan még nem beszélhetünk forradalmi átalakulásról, de kétségtelenül jelentős változások zajlanak.
A szakember a HVG Közös költség podcastjában arról beszélt, hogy a rezsicsökkentés jelenlegi rendszerét is érdemes lenne átalakítani. Szerinte a lakossági energiaárak tartós befagyasztása nemcsak a költségvetést terheli, hanem a fogyasztói gondolkodásra is kedvezőtlenül hat, hiszen kevésbé ösztönöz takarékos és hatékony energiafelhasználásra.
A változásban fontos szerepet kaphatnak az okos mérők és a dinamikus energiaárazás. A podcastban arról is szó esett, hogy a dinamikus árazás Magyarországon már megjelent egyelőre kísérleti, önkéntes formában.
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