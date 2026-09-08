A külügyminiszter kedden jelentette be, hogy Magyarország kiutasít tíz orosz diplomatát.
Megszavazta a parlament: újra jönnek a megyék, csökkentik Magyar Péter fizetését
Az Országgyűlés keddi ülésén a képviselők többek között a vármegye és a főispán elnevezések megszüntetéséről és a miniszterelnöki fizetés csökkentéséről is tárgyaltak.
Az Országgyűlés keddi ülésén napirendre került a vármegye és a főispán elnevezések eltörlése. Korábban júliusban nyújtották be azt az Alaptörvény módosítást, amely taralmazza, hogy a vármegyéket nevezzék át megyékre, a főispánokat pedig kormánymegbízottakká. A történelmi elnevezéseket a Fidesz 2023 elején vezette be.
A képviselők a miniszterelnök fizetését is érintő szabályokról is tárgyaltak. Magyar Péter jelenleg havi bruttó 3,8 millió forintos illetményt kap, az új szabály szerint azonban parlamenti képviselőként a képviselői tiszteletdíj 1,91-szerese, mintegy 2,5 millió forint járna neki.
Mindezeken túl megválasztották a Médiatanács új elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságot, és sürgős eljárásban módosították a házszabályt a Költségvetési Tanács megváltozott feladatai miatt.
Címlapi kép: MTI/Szigetváry Zsolt
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