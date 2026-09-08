2026. szeptember 8. kedd Mária, Adrienn
32 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Parlament - üres
Gazdaság

Megszavazta a parlament: újra jönnek a megyék, csökkentik Magyar Péter fizetését

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 13:43

Az Országgyűlés keddi ülésén a képviselők többek között a vármegye és a főispán elnevezések megszüntetéséről és a miniszterelnöki fizetés csökkentéséről is tárgyaltak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Országgyűlés keddi ülésén napirendre került a vármegye és a főispán elnevezések eltörlése. Korábban júliusban nyújtották be azt az Alaptörvény módosítást, amely taralmazza, hogy a vármegyéket nevezzék át megyékre, a főispánokat pedig kormánymegbízottakká. A történelmi elnevezéseket a Fidesz 2023 elején vezette be.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A képviselők a miniszterelnök fizetését is érintő szabályokról is tárgyaltak. Magyar Péter jelenleg havi bruttó 3,8 millió forintos illetményt kap, az új szabály szerint azonban parlamenti képviselőként a képviselői tiszteletdíj 1,91-szerese, mintegy 2,5 millió forint járna neki.

Mindezeken túl megválasztották a Médiatanács új elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságot, és sürgős eljárásban módosították a házszabályt a Költségvetési Tanács megváltozott feladatai miatt.

Címlapi kép: MTI/Szigetváry Zsolt
#fizetés #kormány #gazdaság #parlament #törvény #megye #országgyűlés #miniszterelnök #megyék #politika #vármegye #vármegyék #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:45
14:30
14:14
13:59
13:43
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 7. 17:06
Ez már a szélsőjobb áttörése? Ismét az AfD-től hangos Európa  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. szeptember 8. 13:14
Kilenc médiaszakmai szervezet által kifogásolt eljárás végén megválasztották az FKT tagjait - a több összefonódásban is érintett Kollár Árpád is bekerült
Az Országgyűlés megválasztotta a Független Közmédia Testület (FKT) hat tagját és elnökét. A testület...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 8. 11:32
Egyszer jóval többet, aztán a töredékét keresed: a babavárás pénzügyi hullámvasútja
Amikor kiderül, hogy babát vársz, valószínűleg az első listád a babakocsiról, a kiságyról és az orvo...
Holdblog  |  2026. szeptember 8. 11:11
Az erőszakhullám vége: Magyarország is sokat javult, de a balti államok az igazán látványosak
A rendszerváltás utáni zűrzavar több országban az erőszak elszabadulásával járt, mára azonban gyöker...
Összkép  |  2026. szeptember 5. 21:23
Kihal vagy csak átalakul az értelmiség?
Az értelmiségi lét teret veszít az egész világon. Ez a folyamat a tudás iparrá szervezésével indult...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 8.
Horror pénzért járatja magánoviba gyerekeit a magyar elit: van, ahol 2,3 millió is lehet az éves számla
2026. szeptember 7.
Elakadtak a magyar dolgozók az értékek és a valóság között: így úszik el a jövőjük az AI-mámorban
2026. szeptember 8.
Kegyetlen nyarak várnak a magyar dolgozókra: elképesztő dolog derült ki a trópusi éjszakákról
2026. szeptember 8.
Húzós ősz vár a magyar vásárlókra: komoly változás jön a boltokban a brutális hőség után
2026. szeptember 8.
Ennyi volt a legkedveltebb vidéki vendégházaknak is? Drámai a zuhanás: ez már sok szálláshely végét jelentheti
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 8. kedd
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt a pénzügyminiszter: nagy változás jöhet a 14. havi nyugdíjnál és a katás adózásnál is
2
2 hete
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
3
2 napja
Húzós évek jöhetnek a vidéki háztulajdonosoknak: kétmillió magyar otthont érinthet az új uniós szigor
4
1 hete
Robbant a bomba a magyar banknál: ezermilliárdos bűnügyben csapott le a rendőrség
5
5 napja
Ledobta a bombát az MNB? Hatalmas fordulat jött a forintnál, percek alatt szakadt be az euró
PÉNZÜGYI KISOKOS
Teljes Költség Mutató (TKM)
A Teljes Költség Mutató (TKM mutató) a tájékoztatását szolgáló, egyszerű mutató, amely egy százalékos érték vagy értéktartomány segítségével fejezi ki a típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit, amelyek tartalmazzák – többek között - a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is. A TKM megmutatja, hogy adott paraméterek mentén közelítőleg mekkora hozamveszteség ér egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott unit linked terméken érte el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 8. 14:30
Megszólalt Vitézy minisztériuma: eldőlt a kedvezményes pályamatricák sorsa, erre készüljenek az autósok 2027-ben
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 8. 13:14
Kegyetlen nyarak várnak a magyar dolgozókra: elképesztő dolog derült ki a trópusi éjszakákról
Agrárszektor  |  2026. szeptember 8. 14:26
Fájó átalakulás jön a hazai borpiacon: ez sok termelőnek végzetes lehet