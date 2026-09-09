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Gazdaság

Megint megmozdult a forint: így áll szerda reggel az euró, a dollár és a svájci frank

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 9. 08:16

Kevéssé változott, kissé gyengült a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest szerda reggelre a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót reggel hét órakor 363,42 forinton jegyezték a kedd délután hat órai 363,18 forint után, a dollár jegyzése alig változott, 312,37 forinton állt reggel 312,35 forint után, a svájci franké pedig 386,39 forintra emelkedett 386,05 forintról.

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Szerda reggeli jegyzésén a forint 5,5 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 4,6 százalékkal erősebben a dollárral és 6,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.
Címlapkép: Getty Images
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